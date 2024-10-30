北榮桃園分院30周年引入新MRI 院長：持續努力不斷創新
台北榮民總醫院桃園分院今天以「桃榮三十．永續深耕」慶祝成立30周年和榮民節，同時揭幕啟用新型MRI（核磁共振造影）設備。
慶祝大會在行政大樓大禮堂舉行，退輔會副主任委員吳志揚、台北榮民總醫院副院長林永煬、警大校長楊源明、景福宮文化基金會董事長蘇家明等人都到場。院長彭家勛說明醫院發展與重大規畫方向，期望藉由理念與認同、注入醫療資源、協同合作，帶領同仁齊心協力實現美麗藍圖。
北榮桃園分院也安排放射科新型MRI設備揭幕，彰顯分院不斷致力於提升醫療設備與服務品質的用心，台北榮總副院長林永煬肯定桃園分院在醫療設備及技術上的進步，為未來的醫療服務打下更堅實的基礎，永續造福桃園地區榮民、眷及社區民眾。
退輔會副主委吳志揚指出，這30年來北榮桃園分院不僅為榮民、榮眷提供了全面的健康照護，也是社區民眾健康的守護者，尤其在新冠肺炎疫情期間更展現出無私奉獻的精神，對於桃榮的優異表現倍感驕傲。桃園分院在歷任院長擘劃加上同仁攜手併肩，從最初的艱辛起步，逐步發展成為今日提供優質醫療服務的卓越醫療機構，今年7月由行政及醫療資歷兼優的彭家勛接棒掌舵，相信北榮桃園分院能不斷向上提升，也能為未來的挑戰做好準備，醫院發展更上層樓。
彭家勛說，今天不只是慶祝桃榮分院30年，更是未來服務的起點，尤其歷任院長萬漢雷、王智弘也到場，象徵薪火相傳，他感謝歷屆院長殫精竭慮推升桃榮站上一個又一個高峰；桃榮今後也將秉持優良傳統，持續努力不斷創新，提供更優質的醫療服務，成為桃園鄉親的首選醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言