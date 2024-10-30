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濫用抗生素平均壽命少1.8年 醫：沒細菌感染不要用

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總響應11月「世界抗生素認知周」，10月29日至11月1日於中正一樓大廳，舉辦「抗生素衛教巴士」展覽活動，提升民眾對抗藥性的認識與警覺。圖／台北榮總提供
台北榮總響應11月「世界抗生素認知周」，10月29日至11月1日於中正一樓大廳，舉辦「抗生素衛教巴士」展覽活動，提升民眾對抗藥性的認識與警覺。圖／台北榮總提供

抗生素若被不當使用，全球將面臨多重抗藥性和超級細菌的威脅，由於抗藥性細菌的傳播，使得有效治療的抗生素減少，導致病人住院天數及醫療費用增加，甚至威脅病人的生命健康。

據估計，全球每年約有500萬人死亡是與抗生素抗藥性感染相關，其威脅若持續惡化，至2035年平均壽命將因此縮短1.8年。面對此一危機，行政院計劃於明年起，啟動國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫，減緩抗生素抗藥菌的發生及傳播。

台北榮總響應11月「世界抗生素認知周」，10月29日至11月1日於中正一樓大廳，舉辦「抗生素衛教巴士」展覽活動，以「對抗抗藥性，你我有責，快上車！」為主題，透過衛教展板、互動小遊戲與影片播放，提升民眾對抗藥性的認識與警覺。

台北榮總副院長侯明志說，抗藥性細菌議題和每個人都有切身的關係，而受到全球重視，目前藥物開發速度比不上抗藥性細菌出現的速度，必須有好的衛教宣導，讓醫事人員及民眾都能了解，「不可過度的使用抗生素」，才能減少抗藥性細菌的發生。

北榮感染科主任林邑璁說，不當使用抗生素不僅影響自身健康，更造成抗藥性細菌的傳播，進一步汙染環境。他呼籲，沒有細菌感染時，就不應使用抗生素，避免人體提供抗藥性細菌良好的生長條件，發生感染時有限的抗生素無法治療。

臨床上感染症通常來的又急又快，在複雜病情下診斷也相當困難，需要有好的檢驗工具及臨床經驗。正確即時使用藥物及適時停止使用抗生素，才能治療感染，又能減緩抗藥性發生。林邑璁說，所有醫事人員應共同努力，確保病人安全及醫院環境的安全，減低抗藥性的威脅。

抗生素 榮總 死亡 超級細菌 醫師

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