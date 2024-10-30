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首場外送運價修正草案會議 各方籲運費、名詞定義清楚

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。本報資料照
交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。本報資料照

交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。交通部公路局今下午再邀集消基會、平台業者、工會、政府機關、學者專家等五方在公路局開會。公路局指出，今天會議中共識包括外送運費的合理收取應有更清楚界定及說明，另外，名詞定義、適用對象及關係人也應有更清楚定義。

公路局表示，今天召開機車外送運價修正草案說明會，邀請消基會、專家學者、外送員工會、外送平台、交通部、勞動部、行政院消費者保護處、公平交易委員會、數位發展部及經濟部等政府部門共同出席。各方代表對於修正草案運費透明化目標皆表示認同及肯定，後續將持續蒐集各方意見，並再適時召開相關會議討論。

公路局指出，今天與會代表均有共識，因外送服務涉及外送平台、消費者、外送員、店家、政府機關等5方，對於外送運費如何合理收取，應就5方關係有更清楚的界定及說明，另對修正草案中，包含名詞定義、適用對象及關係人應有更清楚定義，將參採各方意見納入參考，檢討修正後再邀集相關單位討論。

公路局表示，外送服務已成為我國民眾日常所需，為維護外送產業永續發展，各方意見都應納入考量，無論是消費者負擔的運費或外送員合理報酬，都需相關政府機關共同努力，針對外送運費部分，未來將建立消費者、外送員、平台業者及政府機關平台，持續溝通。

交通部 外送員 消基會 消費者 運費

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