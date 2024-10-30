這款皮膚科治療藥「氯離子超標」 食藥署公布要回收

衛福部食藥署今天公告，回收2批皮膚科治療藥物「三氯醋酸外用液劑50%」，主要是廠商進行第12個月安定性試驗時，發現氯離子含量超出規格，已要求廠商在11月17日前繳交調查報告及預防矯正措施，如未依規定辦理回收作業，可處新台幣20萬至500萬元罰鍰。

食藥署指出，本月16日接獲寶齡富錦生技股份有限公司主動通報不良品回收，表示皮膚科治療藥物「三氯醋酸外用液劑50%」於進行第12個月安定性試驗時，發現氯離子含量超出規格，啟動批號2113-2303及2113-2304的回收作業。

食藥署已要求廠商要在今年11月17日前，繳交調查報告及預防矯正措施，如未依規定辦理回收作業，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。

寶齡富錦公司專案製造的三氯醋酸外用液劑50%，藥品主成分為trichloroacetic acid，主要用於俗稱「痣」的接合部母斑、尋常疣、扁平疣、眼瞼黃瘤、日曬小痣、軟纖維瘤，以及醫師決定可採取此法治療的其他良性病灶。

台灣皮膚科醫學會理事黃毓惠說，這款藥品不是直接開給病人使用的品項，本身屬於治療項目的一種，用於去除病毒疣、扁平疣等的化學燒灼治療，其餘治療方式還有冷凍治療、免疫調節劑治療等。

黃毓惠指出，冷凍治療會有很明顯的傷口，例如患者的臉部有大面積的扁平疣，基本上就不會使用冷凍治療，否則可能會起滿水泡，病人自主照顧上會很辛苦；而化學燒灼本身不會有傷口，而是留下類似結痂的物質，還是可以碰水、洗臉等，但得忍住不能一直想摳掉結痂部位。

藥師公會全聯會副發言人王明媛說，氯離子含量超標會影響藥品酸鹼性，對皮膚的刺激性可能會更大，造成灼傷、色素沈澱等，甚至有皮膚科醫師遇過，患者自己在網路上購入這類酸性物質，想藉此達到去痘疤等效果，反而導致大面積的化學灼傷，提醒有皮膚狀況的民眾，還是要到醫療院所就醫，切勿自尋偏方，否則換膚不成，反而導致毀容的嚴重後果。