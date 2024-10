女性運動日明起受理報名 奧運國手張博雅鼓勵一起享受運動樂趣

2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場,將邀請奧運國手張博雅、丁華恬與奧運金牌林郁婷出席,這項活動明(31日)下午2時開始報名。彰化縣體育會今天在縣議會為活動宣傳時,議長謝典林呼籲中部民眾踴躍。

2024 BE HEROES女性運動日邀請的3名奧運國手,分別是奧運拳擊金牌林郁婷、田徑跨欄好手張博雅與體操好手丁華恬,彰化縣體育會表示,她們各自代表不同的女性風貌,在運動的表現,更能積極鼓勵不同領域的女性,都可以透過運動來成為更好的自己。

謝典林指出,彰化近幾年舉辦許多經典的體育活動,今年第一次籌辦女性運動日,除了鼓勵中部地區民眾參與,更期盼全台喜好運動的女性朋友到彰化,感受彰化縣運動大縣的魅力。

彰化縣副縣長林田富表示感謝許多在地企業支持投入,打造這次女性運動日,「彰化這幾年全民運動興盛,接下來縣內8個主要生活區,也積極建設運動中心,鼓勵更多民眾投入運動,健康生活。

張博雅也出席今天的宣傳活動,她說,很榮幸為BE HEROES女性運動日站台,對她來說真的非常有意義,因為女性有時在運動場上,可能因為外貌身材,遭遇些質疑或偏見,希望鼓勵更多女性朋友,不論面對什麼樣的困境,一起勇往向前,享受運動的樂趣與快樂。」她並藉由自身座右銘,勉勵大家「要戰勝自己心魔,才能戰勝別人」,保持強大心態跟能力,去突破困境。