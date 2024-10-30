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女性運動日明起受理報名 奧運國手張博雅鼓勵一起享受運動樂趣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，今天在彰化縣議會為活動宣傳，田徑跨欄好手張博雅（左1）帶領大家做運動。圖／彰化縣議會提供
2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，今天在彰化縣議會為活動宣傳，田徑跨欄好手張博雅（左1）帶領大家做運動。圖／彰化縣議會提供

2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，將邀請奧運國手張博雅、丁華恬與奧運金牌林郁婷出席，這項活動明（31日）下午2時開始報名。彰化縣體育會今天在縣議會為活動宣傳時，議長謝典林呼籲中部民眾踴躍。

2024 BE HEROES女性運動日邀請的3名奧運國手，分別是奧運拳擊金牌林郁婷、田徑跨欄好手張博雅與體操好手丁華恬，彰化縣體育會表示，她們各自代表不同的女性風貌，在運動的表現，更能積極鼓勵不同領域的女性，都可以透過運動來成為更好的自己。

謝典林指出，彰化近幾年舉辦許多經典的體育活動，今年第一次籌辦女性運動日，除了鼓勵中部地區民眾參與，更期盼全台喜好運動的女性朋友到彰化，感受彰化縣運動大縣的魅力。

彰化縣副縣長林田富表示感謝許多在地企業支持投入，打造這次女性運動日，「彰化這幾年全民運動興盛，接下來縣內8個主要生活區，也積極建設運動中心，鼓勵更多民眾投入運動，健康生活。

張博雅也出席今天的宣傳活動，她說，很榮幸為BE HEROES女性運動日站台，對她來說真的非常有意義，因為女性有時在運動場上，可能因為外貌身材，遭遇些質疑或偏見，希望鼓勵更多女性朋友，不論面對什麼樣的困境，一起勇往向前，享受運動的樂趣與快樂。」她並藉由自身座右銘，勉勵大家「要戰勝自己心魔，才能戰勝別人」，保持強大心態跟能力，去突破困境。

2024 BE HEROES女性運動日不只有奧運國手共襄盛舉，還請來NIKE簽約教練，融合多種運動種類，要打造最熱情的大型女性運動派對，分別有日光與夕陽各一場，課程將結合有氧間歇運動與瑜珈肌力訓練，讓所有參與者都能找到適合自己的時間與運動，搭配眾多場外互動攤位，一同感受運動樂趣。報名連結網址：https://www.accupass.com/go/beheroesladygoparty

2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，今天在彰化縣議會為活動宣傳，田徑跨欄好手張博雅（左1）帶領大家做運動。圖／彰化縣議會提供
2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，今天在彰化縣議會為活動宣傳，田徑跨欄好手張博雅（左1）帶領大家做運動。圖／彰化縣議會提供
2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，今天在彰化縣議會為活動宣傳。圖／彰化縣議會提供
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