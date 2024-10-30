女性運動日明起受理報名 奧運國手張博雅鼓勵一起享受運動樂趣

2024 BE HEROES女性運動日定12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，將邀請奧運國手張博雅、丁華恬與奧運金牌林郁婷出席，這項活動明（31日）下午2時開始報名。彰化縣體育會今天在縣議會為活動宣傳時，議長謝典林呼籲中部民眾踴躍。

2024 BE HEROES女性運動日邀請的3名奧運國手，分別是奧運拳擊金牌林郁婷、田徑跨欄好手張博雅與體操好手丁華恬，彰化縣體育會表示，她們各自代表不同的女性風貌，在運動的表現，更能積極鼓勵不同領域的女性，都可以透過運動來成為更好的自己。

謝典林指出，彰化近幾年舉辦許多經典的體育活動，今年第一次籌辦女性運動日，除了鼓勵中部地區民眾參與，更期盼全台喜好運動的女性朋友到彰化，感受彰化縣運動大縣的魅力。

彰化縣副縣長林田富表示感謝許多在地企業支持投入，打造這次女性運動日，「彰化這幾年全民運動興盛，接下來縣內8個主要生活區，也積極建設運動中心，鼓勵更多民眾投入運動，健康生活。

張博雅也出席今天的宣傳活動，她說，很榮幸為BE HEROES女性運動日站台，對她來說真的非常有意義，因為女性有時在運動場上，可能因為外貌身材，遭遇些質疑或偏見，希望鼓勵更多女性朋友，不論面對什麼樣的困境，一起勇往向前，享受運動的樂趣與快樂。」她並藉由自身座右銘，勉勵大家「要戰勝自己心魔，才能戰勝別人」，保持強大心態跟能力，去突破困境。