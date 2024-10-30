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努力8年！台灣3種石斑魚獲准輸日

中央社／ 台北30日電
農業部耗時8年進行台日雙邊諮商，持續提供科學試驗證據克服檢疫問題，30日接獲日本通知台灣養殖龍虎斑可輸銷日本。（中央社）
農業部耗時8年進行台日雙邊諮商，持續提供科學試驗證據克服檢疫問題，30日接獲日本通知台灣養殖龍虎斑可輸銷日本。（中央社）

龍虎斑占國內養殖石斑魚逾7成，多年前疑因有毒藻類毒素無法輸銷日本農業部表示，經8年雙邊諮商、試驗證實及日本去年底實地查訪，日本官網今天公告可輸銷日本，等於3種石斑都可銷日。

農業部漁業署發布以上資訊，並說明相關背景，主要是多年前有業者嘗試輸銷龍虎斑到日本，但因龍虎斑的親代為野生虎斑，日本食品法規定，野生虎斑為珊瑚礁魚類，可能因爲生存環境蓄積有毒藻類毒素「西卡毒素（ciguatoxin）」，所以無法輸日，為能協助業者輸銷成功，已進行相關作業8年。

漁業署指出，首先從民國106年起，由台灣海洋大學試驗證實不含有西卡毒素；之後，由農業部農業藥物試驗所採用日本快篩檢驗套組，採樣魚苗、養殖、活魚運搬輸出成魚，以及賣場上架產品進行試驗，結果也都是安全、未含有西卡毒素，並提供日本評估。

接著，日本112年底派衛生及養殖官員來台實地考察；後續也提供產品有效溯源及113年共3季養殖環境有毒藻類監測資料給日本；今天終於獲得日本通知台灣養殖龍虎斑可輸銷日本。

漁業署統計，台灣養殖石斑主要魚種包含龍虎斑、龍膽石斑及青斑，龍虎斑占比超過7成；而且石斑魚是台灣主要高經濟價值養殖產業，年產量達1.8萬公噸、產值新台幣44億餘元。

相對於早期養殖石斑以活魚運輸銷中國大陸，漁業署補充，近年獲行政院支持建制冷鏈設備，開發多元石斑魚小包裝、分切產品，加強內銷，以及與外貿協會、駐外單位合作拓銷其他海外市場。

舉例來說，漁業署說，已有業者與日本知名壽司通路合作推出台灣石斑握壽司，此為青斑，另外，龍膽石斑原也可輸銷日本；現在有了新進展，預期台灣養殖龍虎斑可進軍日本、美國、馬來西亞、新加坡等地的超市、餐飲通路銷售。

日本 漁業署 農業部

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