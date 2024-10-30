綠鬣蜥泛濫成災…破壞屏東農作物收成 農業部承諾今年捕捉補助無上限

正值屏東萬丹紅豆成長的季節，農民對泛濫成災的綠鬣蜥破壞收成苦不堪言，但屏東縣府補助捕捉經費已用盡。國民黨立委蘇清泉表示，他今天找來農業部官員協調，官員承諾今年捕捉補助經費無上限，明年也會寬列經費，將綠鬣蜥危害降到最低。

蘇清泉表示，外來種綠鬣蜥當成寵物飼養而逃跑或遭棄養，近年在屏東已自行繁殖到泛濫成災，雜食性的綠鬣蜥雖然鮮少傷人，卻會對農作物造成危害，在以農業為主的屏東，遏止野生綠鬣蜥數量泛濫成災，已是必須加以正視的重要課題。

他指出，每抓一隻綠鬣蜥，地方政府原有200多元的補助，然而正值萬丹紅豆成長的季節，屏東縣府的350萬元補助款卻已用盡，然而光是去年屏東就已經抓了逾兩萬隻，今年全台已抓了5萬多隻，屏東就占超過一半，在補助款用盡的情況下，萬丹紅豆採收首當其衝，令農民頭疼不已。

蘇清泉說，他今天找來農業部相關官員協調，希望在經費上給予支持，農業部林業保育署官員當面承諾，對捕捉綠鬣蜥將會繼續給予補助，並強調「補助無上限」，同時也承諾明年也更會寬列預算。

蘇清泉強調，綠鬣蜥問題不會因為有補助抓捕而獲解決，他正責成助理研擬修法，將爬蟲類包括綠鬣蜥在內的變色龍、蛇類等納入「動物保護法」管理，減少因寵物飼養、放生等造成環境危害，以降低外來種生物威脅台灣原有的正常生態與生活。