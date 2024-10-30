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嘆掉髮「跟揮棒一樣快」…前球星張泰山靠植髮重回年輕 醫推香皂洗頭救毛囊

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
由於家族遺傳，導致「電火球」的形象深植人心的張泰山，透過植髮找回往日自信。記者林則澄／攝影
由於家族遺傳，導致「電火球」的形象深植人心的張泰山，透過植髮找回往日自信。記者林則澄／攝影

前職棒球星張泰山由於家族遺傳而雄性禿，導致「電火球」形象深植人心，後來透過植髮重現往日模樣，也讓他自嘲，跑步快、揮棒快、掉髮也快。植髮診所院長楊名權建議，若想維持毛囊健康，除了每天睡眠不少於6小時，平時也要紓壓、勿抽菸，也可以用香皂代替洗髮精，按摩促進頭皮血液循環。

縱橫球場超過30年的張泰山，由於家族遺傳而禿頭，原本茂密的頭髮逐漸變得稀疏，而他也在記者會上自嘲，妻子吳靜宜曾調侃他，「我知道你會禿頭，可是我不知道你可以禿得這麼快」，讓身為丈夫的他感慨，幸好結婚、拍婚紗照時都還有頭髮，如果再慢一、二年，可能情況完全不同。

張泰山指出，掉髮後為了尋求各種治療花了不少錢，也有收過球迷推薦的偏方，包括用生薑、牙籤刺激頭皮等，但都沒效，甚至聽過有球評將金句「這個球就像斷了線的風箏、脫韁的野馬、變了心的女友，回不來了」，改編成「這個球就像張泰山失去的頭髮，回不來了」。

不過後來張泰山聽從國小學長、現為美國職棒費城人隊球探王金勇建議，接受植髮療程，如今張泰山想對該球評說，「我的頭髮又回來了。」

張泰山提到「我們家族的男人幾乎都是一樣沒有頭髮，我現在不知道能不能進到家門，因為我已經開始長頭髮了」，最開心的是，頭髮重新長出來後開始使用梳子，他還被吳靜宜讚美「你這個樣子，就好像當初在追我的小伙子」。

楊名權表示，台灣超過百萬人面臨掉髮危機，90%是M性禿、10%地中海禿，主要元兇包括荷爾蒙和壓力，臨床發現男性掉髮多為雄性禿，其他包括壓力、抽菸、睡眠不足等原因，女性則常因壓力過大、過度減重、更年期、產後及缺乏營養素等因素而掉髮。

不少人嘗試坊間流行偏方，如生薑、避孕藥等，或使用成分不明等生髮水及洗髮產品，楊名權認為，不但無法幫助生髮，反而容易傷害頭皮，加重掉髮。

楊名權建議，若想救回頭髮、保持毛囊健康，就要找尋專業協助，切勿輕信坊間道聽塗說的偏方，不僅花錢還傷身。生活上的注意事項包括一天睡眠勿小於6小時，也可藉由運動、出遊、找朋友訴苦等排解壓力，保持良好生活習慣，像不抽菸、油性頭皮者洗頭時以香皂代替洗髮精、透過按摩促進血液循環，以上都是免錢的保養方式。

針對雄性禿患者，楊名權建議及早接受治療，除了植髮、口服藥物，也可吃乳酪、奶油等含單鏈脂肪酸營養素，或吃雞蛋補充蛋胺酸幫助生髮，「頭髮的結構就像鋼筋水泥，由鋅、鐵、矽組成，如果人體缺乏這些營養，頭髮會變細，最後落髮」。

前職棒球星張泰山（左2）自嘲，跑步快、揮棒快、掉髮也快，如今透過植髮找回往日自信。記者林則澄／攝影
前職棒球星張泰山（左2）自嘲，跑步快、揮棒快、掉髮也快，如今透過植髮找回往日自信。記者林則澄／攝影

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