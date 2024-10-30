凍漲17年票價是否調漲 高鐵：多方評估後會適時提報

凍漲17年的高鐵票價是否調漲，受到各界關注。台灣高鐵今天回應，今年電價上漲與新列車導入後的服務升級，都會增加營運與用人成本，會根據成本、營收、競爭力等多方評估，適時提報董事會。

「國際高速鐵道協會」（International High-SpeedRail Association, IHRA）將於31日在台北舉辦2024年度會議（IHRA Meeting 2024），由台灣高鐵公司協辦，並在今天舉行媒體記者會。

依交通部統計數據揭露資訊來看，台灣高鐵今年前3季旅客人數達到5823.2萬人次，年增約8.5%；平均每日運輸人數從19.66萬人增加至21.25萬人，成長約8.1%。

近期台鐵爭取調漲票價，由於台灣高鐵票價已凍漲17年，未來是否調漲受到市場關注。交通部長陳世凱先前回應立委質詢時說，目前高鐵未討論票價調漲的問題，今年不會漲價。

針對後續是否調漲票價，高鐵發言人顏昭立今天回應，台灣高鐵是一家運作功能正常的公司，經理部門會根據整個市場狀況、社會狀況，然後每年評估票價，對照政府所公告的基本費率，觀察之間的落差有多少，再根據成本、營收、競爭力等方面評估，適時提報董事會；「如果諸多考量後，覺得該調整就會調整，如果沒有就維持這個狀況」，台灣高鐵公司目前尚未就票價調漲提報董事會。

他強調，針對票價每年都有固定的評估機制，目前還在評估，每個月都有開董事會，今年電價從4月調整後、10月16日也公告調整，加上新列車來之前也會升級服務，這些都會增加公司營運成本、用人成本。

高鐵表示，這17年來，消費者物價指數累計年增率已達到25.7%。

依照票價公式推算，與現行票價約有15%的漲幅空間，因此業界推估，台北至高雄票價「最多」可能會由新台幣1490元漲至1720元。

針對高鐵新列車採購計畫，台灣高鐵董事長江耀宗表示，目前高鐵運量高，每天有21萬旅客人次，週末旅客使用高鐵頻率高，顯然需要積極面對運能供給，幾年前就展開運能需求規劃，去年和日本車輛廠商完成12組新世代列車訂購，交付時程未變；新車引進之外，維修、設備與設施也要同時建立，都會比既有的更先進，公司也會優化相關配套因應。

此外，自台灣高鐵通車後，排擠西部國內航線與國道客運，顏昭立表示，這是市場機制，高鐵的品質及準點率高，吸引民眾搭乘；但台灣整體交通建設都是精進的，非常樂見一起成長，尤其台鐵升級後票價又低，認為這是良性競爭，正面看待此事。

至於台灣高鐵輸出海外的新進度，顏昭立表示，台灣高鐵是日本新幹線第一個海外輸出案例，日本可以與台灣一起合作輸出海外，會根據世界各國和區域的需求規劃觀察。