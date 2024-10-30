網址也可以有中文字！TWNIC將開放一字元中文域名 11月22日起可註冊

管理國內網域名稱註冊的台灣網路資訊中心（TWNIC）今日宣布，.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊，定於2024年11月5日至11月19日進行搶灘期註冊，搶灘期僅開放1萬3060個中文字做為網域名稱，並於11月22日正式全面開放註冊。

以往，台灣各式網站網域名稱，都是以英文為主；不過，未來，大眾也可能在網址中，看到一個中文字，舉例來說，企業可以註冊「上.tw」，以提高自家品牌的數位辨識度。

TWNIC指出，這項創新服務採取「先註冊、先取得」原則，為品牌提供高度簡潔的域名選擇，創造出獨特的數位識別標誌，進一步增強消費者對品牌的識別和記憶度。

根據經濟部「2023年中小企業白皮書」公開資料顯示，2022年全台計有165萬2038家公司，而搶灘期因為只開放1萬3060個中文字做為網域名稱，這意味著能取得的公司不到1%，預計搶先註冊一字元中文域名的競爭將極為激烈。

為讓真正有需求的企業和個人用戶能夠搶先擁有，TWNIC特別設立搶灘期，可支付額外費用以增強註冊成功機率，以便優先取得稀缺域名資源。

一字元中文網域名稱的引入，讓企業僅需一個中文字便能成為品牌的線上門戶，為數位識別注入極簡主義的特色。這樣的域名設計不僅能大幅縮短用戶的訪問路徑，還能提升品牌的辨識度，使消費者僅需一字就能聯想到品牌意象，不僅增強品牌與消費者之間的連結，也實現快速導流至線上的推廣效果。

此外，一字元網域名稱還能有效防止釣魚網站的模仿行為。釣魚網站往往利用知名品牌或企業的網域名稱進行修改，企圖模仿官方網站的外觀以欺騙消費者，透過簡潔好記的單字中文域名，企業也可以避免潛在欺詐風險。

台灣數位化發展快速，一字元中文網域名稱開放，為企業提供了一個便捷且具影響力的數位工具；透過這次搶灘期註冊，企業可率先進入中文一字元數位識別新時代，以簡單、易記的數位標誌在用戶心中占據一席之地，透過搶灘期註冊服務，亦可預防與企業品牌或產品相關的中文單字被搶註。