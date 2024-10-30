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濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅 已銷售至9縣市

中央社／ 台北30日電

台北市衛生局今天表示，濟生公司斗六廠生產的「特調咖哩粉」中檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，同批產品已銷售至全台9縣市，呼籲消費者立即停止食用。

雲林縣衛生局2月在濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」中檢出工業用染料蘇丹色素3號，追查發現來源為同公司使用的「紅辣椒粉」，且這批原料已流向全台各下游廠商，釀成食安風暴。

台北市衛生局當時以濟生公司隱匿不報且持續加工販售、電子申報產品製造資料與實際產品製造資料不一致等違失，共開罰新台幣344萬元。

然而，台北市衛生局今天發布新聞稿指出，接獲新北市衛生局通知，在濟生公司斗六廠生產的「特調咖哩粉（製造日期：2024.05.07）」中檢出蘇丹色素1號，同批產品已銷售至雙北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮等9縣市。

衛生局表示，已通知各縣市政府衛生局依權責命轄區業者進行回收下架工作，並請雲林縣衛生局協助至濟生公司斗六廠稽查檢出此批產品的原料來源及廠區從業人員、作業場所、設施衛生管理、品保制度等是否符合食品安全衛生管理法規定。

衛生局指出，蘇丹色素具有潛在致癌性，不得使用於食品中，業者應落實原料與製程管理，避免觸法，同時呼籲民眾若有購買此產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。

色素 衛生局

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