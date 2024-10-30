斯里蘭卡爆非洲豬瘟 輸台豬肉製品重罰20萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，斯里蘭卡公告境內發生非洲豬瘟，雖與台灣無直航航班，但有直接通郵，提醒民眾勿從疫區攜帶或快遞郵包輸入豬肉製品，否則重罰新台幣20萬元。

應變中心發布以上資訊並說明，持續關注非洲豬瘟國際疫情下，搜獲斯里蘭卡公告確認發生疫情資訊，最初發生在西部省，目前已擴及到烏沃省、北部省及西北省，原尚未被農業部公告為非洲豬瘟非疫區，農業部防檢署30日列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，並將偕同其他機關加強邊境檢疫。

應變中心重申，雖然斯里蘭卡的活豬及豬肉產品，本來就不得輸台，也與台灣間無直航班機，但有直接通郵，仍有疫情傳入風險，提醒民眾千萬不要從發生疫情的國家攜帶或快遞郵包輸入豬肉製品，否則首次違規即處20萬元重罰，第2次以上罰鍰達100萬元。