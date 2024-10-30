快訊

康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

斯里蘭卡爆非洲豬瘟 輸台豬肉製品重罰20萬元

中央社／ 台北30日電
斯里蘭卡公告境內發生非洲豬瘟，我公告輸入豬肉製品將重罰。示意圖。(路透)
斯里蘭卡公告境內發生非洲豬瘟，我公告輸入豬肉製品將重罰。示意圖。(路透)

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，斯里蘭卡公告境內發生非洲豬瘟，雖與台灣無直航航班，但有直接通郵，提醒民眾勿從疫區攜帶或快遞郵包輸入豬肉製品，否則重罰新台幣20萬元。

應變中心發布以上資訊並說明，持續關注非洲豬瘟國際疫情下，搜獲斯里蘭卡公告確認發生疫情資訊，最初發生在西部省，目前已擴及到烏沃省、北部省及西北省，原尚未被農業部公告為非洲豬瘟非疫區，農業部防檢署30日列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，並將偕同其他機關加強邊境檢疫。

應變中心重申，雖然斯里蘭卡的活豬及豬肉產品，本來就不得輸台，也與台灣間無直航班機，但有直接通郵，仍有疫情傳入風險，提醒民眾千萬不要從發生疫情的國家攜帶或快遞郵包輸入豬肉製品，否則首次違規即處20萬元重罰，第2次以上罰鍰達100萬元。

疫情 豬肉 非洲豬瘟

延伸閱讀

蛋價漲涉壟斷？農業部尊重各主管機關職權

農業ESG STORE上線 農業部攜手企業共創永續

農業ESG STORE上線 攜手企業共創永續發展

武漢婦染皰疹 竟因拆快遞「沒洗手揉眼睛」

相關新聞

被爆抽獎活動大批「彭家軍」狂中獎 高鐵：電腦亂數隨機抽

財政部「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動爭議延燒，民眾不但搜出財政部「稅務突擊隊」抽獎活動，出現大批「彭家軍」，連高鐵抽獎活動也有...

22年前曾換肝…資深藝人石英82歲辭世 醫師曝存活率

資深男藝人石英過世，家屬證實死訊，女兒林千鈺曝「3天前就走了」，在台大癌醫中心過世，死因為自然老化。他從英俊小生演到爺爺...

嘆掉髮「跟揮棒一樣快」…前球星張泰山靠植髮重回年輕 醫推香皂洗頭救毛囊

前職棒球星張泰山由於家族遺傳而雄性禿，導致「電火球」形象深植人心，後來透過植髮重現往日模樣，也讓他自嘲，跑步快、揮棒快、...

網址也可以有中文字！TWNIC將開放一字元中文域名 11月22日起可註冊

管理國內網域名稱註冊的台灣網路資訊中心（TWNIC）今日宣布，.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊，定於2024年...

貴婦網紅袁曼軒疑非法賣「瘦瘦筆」 北市衛局稽查有新進展

貴婦網紅袁曼軒（Sherry）遭爆，非法販售須由醫師開立處方用來控制血糖、體重的「瘦瘦筆」。北市衛生局今到場稽查，一名員...

海委會《發現我的海洋DNA》新書發表 讓10到17歲世代更了解海洋

海洋委員會今年出版的海洋永續讀本「發現我的海洋DNA」，今天下午在高雄駁二8號倉庫Pinway舉辦新書發表會，透過15個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。