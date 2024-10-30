林口三井新館試營運交通塞爆 民怨天堂變地獄
林口三井OUTLET新館試營運讓周邊交通塞爆。媒體人黃智賢批憑什麼日商賺大錢，林口要變成其停車場。國民黨新北市議員蔡淑君要求業者改善，不要像網友所指讓林口從天堂變地獄。
新北市林口區三井OUTLET二期的新館23日起試營運，蔡淑君表示，造成當地交通嚴重壅塞，引爆地方民怨。居民紛紛抱怨，甚至有人原本開車回家3分鐘路程當天卻開了30分鐘，有人在三井的停車場等了1個小時都還沒能離場，更有網友哀喊，林口交通從之前的天堂變地獄了。
居住林口的黃智賢也在臉書（Facebook）貼文指出，2016年三井OUTLET開幕時，就已經禍害過一次林口交通了，最後居然是市政府用公有地緊急闢建停車場，才解決的；時隔8年，三井二期又讓假日的林口成為地獄，又要動用警察及公共資源幫三井擦屁股。
黃智賢表示，三井嚴重禍害林口交通與林口人生活，開發不是不好，但公共利益與日商財團的利益有合理分配嗎，憑什麼日商賺大錢，林口居民要變成其停車場，憑什麼BOT（興建、營運、轉移）的條件這麼優厚卻連該蓋的停車場都不肯蓋足。
蔡淑君指出，她日前邀新北市交通局、警察局、區公所、里長、百貨業者及交通顧問公司等單位召開檢討會議，會中決議採3項交通改善措施。
她表示，這3項措施分別是交通局依號誌等方式改善交通動線，相關措施將於11月2日起實施；其次是警察局將嚴格加強違規臨停取締執法，以維持周邊道路交通動線暢通與秩序；最後是業者將於賣場周邊將再加派交管人力，疏導周邊道路交通，停車場滿場時，嚴禁排隊進場並驅離。
交通局指出，業者應負起應負的社會責任，也應落實停車場的滿場管理機制，不僅應驅離車輛禁止停等入場，也要增聘義交投入交維，改善交通動線。至於各項交維新措施將進行試辦，視實際狀況作彈性調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言