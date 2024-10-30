快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

林口三井新館試營運交通塞爆 民怨天堂變地獄

中央社／ 新北30日電

林口三井OUTLET新館試營運讓周邊交通塞爆。媒體人黃智賢批憑什麼日商賺大錢，林口要變成其停車場。國民黨新北市議員蔡淑君要求業者改善，不要像網友所指讓林口從天堂變地獄。

新北市林口區三井OUTLET二期的新館23日起試營運，蔡淑君表示，造成當地交通嚴重壅塞，引爆地方民怨。居民紛紛抱怨，甚至有人原本開車回家3分鐘路程當天卻開了30分鐘，有人在三井的停車場等了1個小時都還沒能離場，更有網友哀喊，林口交通從之前的天堂變地獄了。

居住林口的黃智賢也在臉書（Facebook）貼文指出，2016年三井OUTLET開幕時，就已經禍害過一次林口交通了，最後居然是市政府用公有地緊急闢建停車場，才解決的；時隔8年，三井二期又讓假日的林口成為地獄，又要動用警察及公共資源幫三井擦屁股。

黃智賢表示，三井嚴重禍害林口交通與林口人生活，開發不是不好，但公共利益與日商財團的利益有合理分配嗎，憑什麼日商賺大錢，林口居民要變成其停車場，憑什麼BOT（興建、營運、轉移）的條件這麼優厚卻連該蓋的停車場都不肯蓋足。

蔡淑君指出，她日前邀新北市交通局、警察局、區公所、里長、百貨業者及交通顧問公司等單位召開檢討會議，會中決議採3項交通改善措施。

她表示，這3項措施分別是交通局依號誌等方式改善交通動線，相關措施將於11月2日起實施；其次是警察局將嚴格加強違規臨停取締執法，以維持周邊道路交通動線暢通與秩序；最後是業者將於賣場周邊將再加派交管人力，疏導周邊道路交通，停車場滿場時，嚴禁排隊進場並驅離。

交通局指出，業者應負起應負的社會責任，也應落實停車場的滿場管理機制，不僅應驅離車輛禁止停等入場，也要增聘義交投入交維，改善交通動線。至於各項交維新措施將進行試辦，視實際狀況作彈性調整。

停車場 林口

延伸閱讀

影／國1五楊高架林口段貨車突然起火 強風助長火勢猛烈嚇人

國1林口段重大車禍！駕駛自撞再遭追撞「車慘成廢鐵」 釀1死5傷

三井二期試營運首週 林口居民怨：塞爆了！從天堂變地獄

林口萬聖節遊行萬人擠爆會場 美魔女議員秀美腿吸睛

相關新聞

被爆抽獎活動大批「彭家軍」狂中獎 高鐵：電腦亂數隨機抽

財政部「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動引發爭議，有民眾發現各期中獎名單中，大獎iPhone、iPad等竟有4人重複中獎，...

22年前曾換肝…資深藝人石英82歲辭世 醫師曝存活率

資深男藝人石英過世，家屬證實死訊，女兒林千鈺曝「3天前就走了」，在台大癌醫中心過世，死因為自然老化。他從英俊小生演到爺爺...

吃太快「糖尿病風險增高」！避免血糖失控 每餐至少吃20分鐘

現代生活忙碌，很多人可能為了工作或其他事情，往往連吃飯的時間都沒有，或者就算能抽空吃東西，也得拚速度快點吃光。然而，要是進食過快，其實有導致血糖失控，增加糖尿病的風險在。

壟斷西部客群？客運、航空慘兮兮 高鐵：市場機制

「國際高速鐵道協會」（IHRA）明天將舉辦2024年度會議，並由台灣高鐵公司協辦，透過這場會議，讓多國鐵道同業將齊聚台灣...

龍虎石斑獲准出口日本 農業部長陳駿季：降低對大陸單一市場倚賴

我國龍虎石斑今天獲准出口至日本市場，農業部長陳駿季表示，這是一個辛苦的過程，這個結果不僅表示日方對台灣漁民、研究單位的努...

影／環境部今審查中火二期環評

環境部下午審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期），由政務次長葉俊宏主持環評大會，現場參與人數超過百人，國民黨台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。