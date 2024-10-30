林口三井新館試營運交通塞爆 民怨天堂變地獄

林口三井OUTLET新館試營運讓周邊交通塞爆。媒體人黃智賢批憑什麼日商賺大錢，林口要變成其停車場。國民黨新北市議員蔡淑君要求業者改善，不要像網友所指讓林口從天堂變地獄。

新北市林口區三井OUTLET二期的新館23日起試營運，蔡淑君表示，造成當地交通嚴重壅塞，引爆地方民怨。居民紛紛抱怨，甚至有人原本開車回家3分鐘路程當天卻開了30分鐘，有人在三井的停車場等了1個小時都還沒能離場，更有網友哀喊，林口交通從之前的天堂變地獄了。

居住林口的黃智賢也在臉書（Facebook）貼文指出，2016年三井OUTLET開幕時，就已經禍害過一次林口交通了，最後居然是市政府用公有地緊急闢建停車場，才解決的；時隔8年，三井二期又讓假日的林口成為地獄，又要動用警察及公共資源幫三井擦屁股。

黃智賢表示，三井嚴重禍害林口交通與林口人生活，開發不是不好，但公共利益與日商財團的利益有合理分配嗎，憑什麼日商賺大錢，林口居民要變成其停車場，憑什麼BOT（興建、營運、轉移）的條件這麼優厚卻連該蓋的停車場都不肯蓋足。

蔡淑君指出，她日前邀新北市交通局、警察局、區公所、里長、百貨業者及交通顧問公司等單位召開檢討會議，會中決議採3項交通改善措施。

她表示，這3項措施分別是交通局依號誌等方式改善交通動線，相關措施將於11月2日起實施；其次是警察局將嚴格加強違規臨停取締執法，以維持周邊道路交通動線暢通與秩序；最後是業者將於賣場周邊將再加派交管人力，疏導周邊道路交通，停車場滿場時，嚴禁排隊進場並驅離。

交通局指出，業者應負起應負的社會責任，也應落實停車場的滿場管理機制，不僅應驅離車輛禁止停等入場，也要增聘義交投入交維，改善交通動線。至於各項交維新措施將進行試辦，視實際狀況作彈性調整。