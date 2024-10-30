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被爆抽獎活動大批「彭家軍」狂中獎 高鐵：電腦亂數隨機抽

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵抽獎活動驚見大批「彭家軍」中獎，高鐵表示，抽獎以電腦亂數隨機抽獎，且有律師見證。圖／台灣高鐵提供
高鐵抽獎活動驚見大批「彭家軍」中獎，高鐵表示，抽獎以電腦亂數隨機抽獎，且有律師見證。圖／台灣高鐵提供

財政部「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動引發爭議，有民眾發現各期中獎名單中，大獎iPhoneiPad等竟有4人重複中獎，今又有網友挖出另一個抽獎活動，高鐵的「稅務突擊隊」也出現大批「彭家軍」中獎Email，由「victorpeng」組合排列的信箱共有8個。高鐵表示，抽獎以電腦亂數隨機抽獎，且有律師見證。

財政部舉辦高鐵「稅務突擊隊」抽獎活動，參加對象分成學生組及社會組。有網友開啟搜查模式，發現社會組中獎名單，獲得「超商200元禮券」的50人中，姓彭者占15人，比率高達30%，更有人按照Email分類，發現「彭家軍」愛用victorpeng、Denise、Lync.h、NimsNad等帳號。

網友在PTT上指出，高鐵半價券及會員點數周周抽活動中獎名單，光第一周victorpeng系列的帳號就抽中好幾次，「victorpeng總共應該是8個，carlenecas有2個，一起的話就10個」。

對此，高鐵說明，「高鐵旅行百百派 – 高鐵半價券周周抽」活動於2022年舉辦，獎項為半價乘車票兌換券一張，每周抽出100名，共600名。

高鐵表示，為鼓勵民眾參與，活動並未限制重複參加，但每人每周以中獎乙次為限。高鐵強調，抽獎活動以電腦亂數隨機抽獎，並有律師全程見證，另為符合每人每周中獎一次的活動規則，抽獎名單會事先以電腦程式排除完全相同的email。

iPad iPhone 財政部 高鐵

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