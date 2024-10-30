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強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

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強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈颱風康芮持續增強，且暴風圈略為擴大，預期明（31）日帶來致災性風雨。聯合報系資料照
強烈颱風康芮持續增強，且暴風圈略為擴大，預期明（31）日帶來致災性風雨。聯合報系資料照

強颱康芮來勢洶洶，根據中央氣象署今下午4時公布最新風雨預測，風力除台北市以外，其他21縣市全數達標，其中蘭嶼綠島地區，風力強度大於17級，十分驚人。

康芮颱風預估最快今深夜觸陸，估全台將在陸警範圍內，最快明中午至傍晚自花蓮以南登陸。氣象署今下午4時公布最新風雨預測，除台北市之外，其他21縣市全都達到停班課標準。

風力達標地區包含基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣。

雨量達標地區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

另基隆市、台北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、台南市及離島，停班停課雨量標準為不分山區或平地350毫米。

風力預測。圖／中央氣象署提供
風力預測。圖／中央氣象署提供
雨量預測。圖／中央氣象署提供
雨量預測。圖／中央氣象署提供

停班停課 康芮颱風 氣象署 雨量

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