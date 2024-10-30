咳嗽咳不停？ 中醫曝三運動、壓對穴道可有效改善咳嗽
十一月將至，秋季進入尾聲，歷經處暑-白露-秋分-寒露-霜降，一路相對溼度變低，日夜溫差逐漸變大，皮膚、呼吸道、黏膜變得脆弱而容易受外在環境影響，許多微生物也蠢蠢欲動，造成咳嗽好發的季節。意凡馬光中醫診所陳昱彤醫師將咳嗽分成三種類型，並提出三種運動來改善咳嗽。
中醫以節氣「秋分」的前後區分為「溫燥」與「涼燥」。
1.溫燥型咳嗽
八月初到九月中旬，台灣雖然陽光仍強烈氣溫偏高，但濕度相對開始轉乾，容易出現乾咳無痰，但常覺得喉嚨癢，時不時就想咳一下。雖然咳嗽但痰少，痰很難咳出、甚至帶有血絲，常伴隨嘴唇乾、喉嚨乾，心情易煩躁，大便較乾結，難排。
陳昱彤提醒包括每天處在空調辦公場所的上班族、熬夜族、原本體質較乾燥的人、更年期婦女，都必須格外注意。
2.涼燥型咳嗽
約莫中秋節過後，開始進入秋冬轉換，此時氣溫轉涼，素有氣虛、陽虛體質的群眾，開始出現怕冷，汗難出或無汗，嘴唇乾裂、咽喉乾涸，乾咳而痰少，痰質清稀。秋天也是副流行性感冒病毒(副流感)、黴漿菌和A型鏈球菌感染的盛行季節。另外，新冠病毒也逐漸有一般感冒化的趨勢，也算是其中之一；此類型中醫歸類為「外感」。
3.外感型咳嗽
除了咳嗽，咳聲重濁、有痰，痰質黃而稠外，常會伴隨鼻塞鼻涕、頭脹頭痛、全身痠痛、發燒等全身性症狀，也會多有接觸史的存在。
運動改善咳嗽症狀
一、超慢跑
速度介於慢跑跟走路之間，可上網找每分鐘180下的節拍器，前腳掌先碰地、再後腳跟落地，每天五到三十分鐘。
二、彈力帶溫養肺經運動
雙手握住彈力帶，手臂貼緊身體，手腕往外旋至手掌朝上，維持張力，做四個深呼吸，再慢慢收回。
三、拍打功
手掌呈空杯狀，沿鎖骨下凹窩循著肺經路徑向手腕方向拍打，兩側皆須要執行，單方向、每次五分鐘。
另外穴道保養也是止咳好方法
• 燥咳
可多按摩肺經的少商穴及腎經的照海穴。
• 涼咳
可多按摩肺經的魚際穴，大腸經的合谷穴。
• 外感型
可多按摩肺經的少商穴、魚際穴，大腸經的曲池穴。以上每穴位揉按一至兩分鐘即可。
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