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22年前曾換肝…資深藝人石英82歲辭世 醫師曝存活率

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
資深藝人石英享壽82歲，20年前曾做過肝臟移植，由兒子捐肝。圖／民視提供
資深藝人石英享壽82歲，20年前曾做過肝臟移植，由兒子捐肝。圖／民視提供

資深男藝人石英過世，家屬證實死訊，女兒林千鈺曝「3天前就走了」，在台大癌醫中心過世，死因為自然老化。他從英俊小生演到爺爺，影迷對他的印象是健康硬朗，但石英在60歲時，曾因肝炎一度昏迷入院，後來兒子捐出近6成肝臟，撿回一條命。

北醫附醫腎臟移植醫師江仰仁表示，「換肝22年很厲害」，是很成功的個案。一般來說，移植後的新肝臟，平均使用約8至10年，但如果患者本身有肝癌、B型及C型肝炎，可能會復發癌症或肝炎發作，影響換肝後的健康狀況，甚至縮短新肝臟的使用時間。

江仰仁強調，換肝之後，仍要注意原來疾病的風險，術後一定要定期追蹤回診，早期發現是否有感染或排斥現象。服用抗排斥藥的確會使免疫功能較低下，患者應注意飲食均衡、個人衛生、勤洗手，平時出入公共場所應戴口罩加強自我保護。

嘉義大林慈濟醫院移植中心主任尹文耀表示，肝臟移植是一項困難且複雜的手術，但台灣的手術成功率高，達7至9成以上。目前國內的成人肝臟移植以活肝移植占多數，約70%。術後的存活率，10年平均存活率約50至60%左右；20年的存活率則下降至20%。

尹文耀認為，藝人石英60歲換肝、享壽82歲，保健有方。他的兒子活體捐肝，比較不會產生排斥；且石英本身為B型肝炎帶原者，換肝22年代表疾病控制得很好。B肝帶原者在接受肝臟移植後，病肝症狀已經移除，但病毒仍在體內，一定要持續服用B肝口服抗病毒藥物，降低病毒量。

哪些人需要肝臟移植？尹文耀說，末期慢性肝病、猛暴性肝炎、代謝性肝病、無法進行手術的第一期或第二期肝癌患者，屬於肝臟移植適應症。而在術後，務必定期追蹤身體數值，尤其是肝功能指數檢驗。飲食方面，忌吃生冷食物、禁酒、勿隨意食用宣稱增強免疫力的保健食品。

另外，民眾最常詢問：要如何避免猛爆性肝炎？尹文耀提醒，病毒性肝炎、藥物過量使用是常見的致病原因，但仍有一半是不明原因引起。預防之道在於規律的生活作息、飲食均衡、規律運動、控制體重、避免飲酒，如果為B型及C型肝炎帶原者，由醫師評估如何給予抗病毒藥物。

B型肝炎 患者 病毒

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