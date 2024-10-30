探訪幼兒安置機構 林岱樺呼籲關注弱勢

萬聖節將至，近年已成為國內大小朋友共同歡慶的活動之一。立法委員林岱樺特別選在萬聖節前夕，前往「財團法人高雄市私立小天使家園」，為園內因家庭變故而失去依靠、需安置的嬰幼兒送上溫暖。林岱樺親手發送適合幼童食用的寶寶餅乾，並希望能透過這份心意，讓孩子們感受到來自社會的愛與祝福。

林岱樺表示，萬聖節前夕選擇到小天使家園探訪並與園內幼兒互動，期望讓這些孩子也能體驗節日的趣味與溫馨。她指出，台灣面臨少子化問題，兒童及青少年的權益更需得到重視和保障，她也多次呼籲社會各界持續關注弱勢孩童，並強調推動立法和監督行政措施，以確保所有孩童能在安全、健康的環境中成長。