聽新聞
0:00 / 0:00
探訪幼兒安置機構 林岱樺呼籲關注弱勢
萬聖節將至，近年已成為國內大小朋友共同歡慶的活動之一。立法委員林岱樺特別選在萬聖節前夕，前往「財團法人高雄市私立小天使家園」，為園內因家庭變故而失去依靠、需安置的嬰幼兒送上溫暖。林岱樺親手發送適合幼童食用的寶寶餅乾，並希望能透過這份心意，讓孩子們感受到來自社會的愛與祝福。
林岱樺表示，萬聖節前夕選擇到小天使家園探訪並與園內幼兒互動，期望讓這些孩子也能體驗節日的趣味與溫馨。她指出，台灣面臨少子化問題，兒童及青少年的權益更需得到重視和保障，她也多次呼籲社會各界持續關注弱勢孩童，並強調推動立法和監督行政措施，以確保所有孩童能在安全、健康的環境中成長。
小天使家園董事長陳紹崇則補充，小天使家園主要負責0至2歲小孩的緊急安置，有些孩子甚至從出生就因家庭失依或無力撫養而送至家園收容，小天使家園致力於幫助這些孩子重新回歸家庭或找到適合的收養家庭，希望能讓更多人了解這群幼童的需求，並號召社會各界伸出援手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言