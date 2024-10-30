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探訪幼兒安置機構 林岱樺呼籲關注弱勢

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
立委林岱樺前往小天使家園關心弱勢小朋友，希望讓更多人的重視並給予關心。圖／林岱樺辦公室提供
立委林岱樺前往小天使家園關心弱勢小朋友，希望讓更多人的重視並給予關心。圖／林岱樺辦公室提供

萬聖節將至，近年已成為國內大小朋友共同歡慶的活動之一。立法委員林岱樺特別選在萬聖節前夕，前往「財團法人高雄市私立小天使家園」，為園內因家庭變故而失去依靠、需安置的嬰幼兒送上溫暖。林岱樺親手發送適合幼童食用的寶寶餅乾，並希望能透過這份心意，讓孩子們感受到來自社會的愛與祝福。

林岱樺表示，萬聖節前夕選擇到小天使家園探訪並與園內幼兒互動，期望讓這些孩子也能體驗節日的趣味與溫馨。她指出，台灣面臨少子化問題，兒童及青少年的權益更需得到重視和保障，她也多次呼籲社會各界持續關注弱勢孩童，並強調推動立法和監督行政措施，以確保所有孩童能在安全、健康的環境中成長。

小天使家園董事長陳紹崇則補充，小天使家園主要負責0至2歲小孩的緊急安置，有些孩子甚至從出生就因家庭失依或無力撫養而送至家園收容，小天使家園致力於幫助這些孩子重新回歸家庭或找到適合的收養家庭，希望能讓更多人了解這群幼童的需求，並號召社會各界伸出援手。

立委林岱樺探訪幼兒安置機構，希望喚起更多人重視與關心。圖／林岱樺辦公室提供
立委林岱樺探訪幼兒安置機構，希望喚起更多人重視與關心。圖／林岱樺辦公室提供

林岱樺 萬聖節

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