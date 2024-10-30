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全台每5人就有1人服用 安眠藥3大注意須知看過來

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部統計，全台平均每5人有1人使用安眠藥。示意圖／ingimage
衛福部統計，全台平均每5人有1人使用安眠藥。示意圖／ingimage

安眠藥使用日增，衛福部統計，全台平均每5人有1人使用，醫界歸納出3大使用注意須知，提醒民眾服藥應馬上入睡，分藥更是大忌，補眠勿超過1小時，以免惡性循環。

柳營奇美醫院今天辦理「正確使用鎮靜安眠藥暨藥物濫用防制」，台灣健康促進學校協會榮譽理事長紀雪雲指出，在食藥署支持下，全國設10個藥物濫用防制的衛教據點，其中4個設在醫院、2個在大學、4個在社區，柳奇醫院藥劑部藥師除了臨床用藥說明，也到社區做推廣教育，包含社區、職場、校園、監獄，把防毒和正確食用安眠藥好好落實。

柳營奇美醫院指出，衛福部資料顯示，台灣每年安眠藥使用量來到9億顆、420萬人，等於平均每5人有1人使用鎮靜安眠藥，院方今年宣導藥物濫用防制，並深入社區舉辦30場次教育活動，說明正確用藥須知。

而台灣人使用鎮靜安眠藥的量與其他國家數據相較，我國使用量介於國際排名第6至第10間，每5位民眾有1位使用鎮靜安眠藥，因此今年特別成立「正確使用鎮靜安眠藥暨藥物濫用防制衛教中心」。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，不當使用或濫用這類藥物，可能對健康帶來嚴重影響。因此，該中心推動預防濫用的教育和支援服務，包括學校、家庭和社區組織都有加入協助。　

紀雪雲也說，根據這幾年民眾使用鎮靜安眠藥的狀況，歸納出3大使用注意須知，一是吃完藥應馬上躺下，因發現有民眾服完藥等有睡意才想躺下，結果發生跌倒等情形；二是不要分藥給別人，尤其鎮靜安眠藥又是管制藥品；三、補眠勿超過1小時，補眠太久反而有惡性循環。

台南柳營奇美醫院今辦理「正確使用鎮靜安眠藥暨藥物濫用防制」，提供正確的衛教宣導。記者謝進盛／攝影
台南柳營奇美醫院今辦理「正確使用鎮靜安眠藥暨藥物濫用防制」，提供正確的衛教宣導。記者謝進盛／攝影
奇美醫院院長黃順賢強調，不當使用或濫用藥物，將對健康帶來嚴重影響。記者謝進盛／攝影
奇美醫院院長黃順賢強調，不當使用或濫用藥物，將對健康帶來嚴重影響。記者謝進盛／攝影

奇美醫院 藥物濫用 衛福部

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