8月245人因交通事故喪命 增幅創今年單月新高

交通部今公布截至8月道安數據，雖然1至8月事故件數、死傷均下降，但8月單月的死亡人數245人，較去年同期增加45人、22.5%，增幅為今年單月新高，除了酒駕下降外，機車、高齡者、行人及兒少死亡均增加。交通部長陳世凱表示，8月數字確實提升，主因去年8月剛好是全年死亡數最低，

交通部今公布，今年8月單月事故3萬2390件，較去年同期減少443件；245人死亡較去年同期增加45人；4萬3104人受傷，較去年同期減少354人。其中，8月死亡人數增幅為今年單月新高。

陳世凱表示，8月數字確實提升，對於機車、高齡者、行人及兒少死亡增加，會詳細研究增加原因。路政及道安司長黃運貴指出，8月是今年單月死亡人數增加最多，可能與去年8月死亡數是全年最低有關，其中高齡者跟機車增加幅度很多，目前已將機車及高齡者列為防制重點。

黃運貴也說，今年1至8月事故件數25萬7825件，較去年同期減少10640件，約4%；死亡人數1936人，較去年同期減少53人，約2.7%；受傷人數34萬3496人，較去年同期減少15765人，約4.4%。交通部指出，今年1至4月死亡人數逐月呈現下降趨勢，但5月開始有增加情形，8月則已有下降。