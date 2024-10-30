快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

8月245人因交通事故喪命 增幅創今年單月新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
根據交通部數據，今年1至8月事故件數、死傷均下降，但8月的死亡人數245人，較去年同期增加45人、22.5%，增幅為今年單月新高。示意圖。聯合報系資料照
根據交通部數據，今年1至8月事故件數、死傷均下降，但8月的死亡人數245人，較去年同期增加45人、22.5%，增幅為今年單月新高。示意圖。聯合報系資料照

交通部今公布截至8月道安數據，雖然1至8月事故件數、死傷均下降，但8月單月的死亡人數245人，較去年同期增加45人、22.5%，增幅為今年單月新高，除了酒駕下降外，機車、高齡者、行人及兒少死亡均增加。交通部長陳世凱表示，8月數字確實提升，主因去年8月剛好是全年死亡數最低，

交通部今公布，今年8月單月事故3萬2390件，較去年同期減少443件；245人死亡較去年同期增加45人；4萬3104人受傷，較去年同期減少354人。其中，8月死亡人數增幅為今年單月新高。

陳世凱表示，8月數字確實提升，對於機車、高齡者、行人及兒少死亡增加，會詳細研究增加原因。路政及道安司長黃運貴指出，8月是今年單月死亡人數增加最多，可能與去年8月死亡數是全年最低有關，其中高齡者跟機車增加幅度很多，目前已將機車及高齡者列為防制重點。

黃運貴也說，今年1至8月事故件數25萬7825件，較去年同期減少10640件，約4%；死亡人數1936人，較去年同期減少53人，約2.7%；受傷人數34萬3496人，較去年同期減少15765人，約4.4%。交通部指出，今年1至4月死亡人數逐月呈現下降趨勢，但5月開始有增加情形，8月則已有下降。

黃運貴進一步分析，今年1至8月機車死亡1225人，占63.3%、高齡者死亡811人，占全體41.9%。今年1至8月機車、酒駕、兒少死亡均較去年同期減少，但高齡者及行人死亡較去年同期增加。

交通部今舉行道安記者會。記者周湘芸／攝影
交通部今舉行道安記者會。記者周湘芸／攝影

交通部長 死亡 陳世凱 高齡者

延伸閱讀

強颱康芮襲台 交長指示台鐵加強風險路段、受損橋墩

無照駕駛頻傳交部擬修法重罰 致人傷亡終身不得考照

台中機場航班數較去年增逾九成 交長：持續督促國籍航空增班

立院考察港務大樓中捷藍線共構 盼帶動海線繁榮

相關新聞

被爆抽獎活動大批「彭家軍」狂中獎 高鐵：電腦亂數隨機抽

財政部「雲端種樹趣e起集點樹」網路活動引發爭議，有民眾發現各期中獎名單中，大獎iPhone、iPad等竟有4人重複中獎，...

22年前曾換肝…資深藝人石英82歲辭世 醫師曝存活率

資深男藝人石英過世，家屬證實死訊，女兒林千鈺曝「3天前就走了」，在台大癌醫中心過世，死因為自然老化。他從英俊小生演到爺爺...

吃太快「糖尿病風險增高」！避免血糖失控 每餐至少吃20分鐘

現代生活忙碌，很多人可能為了工作或其他事情，往往連吃飯的時間都沒有，或者就算能抽空吃東西，也得拚速度快點吃光。然而，要是進食過快，其實有導致血糖失控，增加糖尿病的風險在。

壟斷西部客群？客運、航空慘兮兮 高鐵：市場機制

「國際高速鐵道協會」（IHRA）明天將舉辦2024年度會議，並由台灣高鐵公司協辦，透過這場會議，讓多國鐵道同業將齊聚台灣...

康芮颱風來襲桃機觀景台明關閉　機場公司加強防颱整備

康芮颱風襲台，桃園機場配合交通部一級開設應變中心，啟動防颱整備作業，機場公司今天（30日）邀集民航局飛航服務總台桃園航空...

龍虎石斑獲准出口日本 農業部長陳駿季：降低對大陸單一市場倚賴

我國龍虎石斑今天獲准出口至日本市場，農業部長陳駿季表示，這是一個辛苦的過程，這個結果不僅表示日方對台灣漁民、研究單位的努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。