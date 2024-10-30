40歲改車店老闆「菜花長不停」 名醫揭3大營養素避復發

一位40歲改車行老闆曾有過幾次不安全性行為，但後來恐因為感染新冠肺炎導致免疫力低下，讓潛伏在體內的HPV以及疱疹病毒雙雙發作，不過在完整注射三劑HPV疫苗、調整作息，並使用營養品及營養點滴輔助，已超過半年沒復發，泌尿科醫師提醒，想有效避免菜花反覆復發，除遵循醫囑外，也可多補充硒、鋅及維他命E等三大營養素。

開業泌尿科醫師顧芳瑜說， 「每天醒來的第一件事，就是檢查菜花有沒有復發」，一句話道盡許多菜花患者的無奈，雖然菜花治療並不困難，但反覆發作的特性卻常常困擾患者，讓患者承受巨大的心理壓力。

顧芳瑜曾收治一個案例，是一位40歲改車行老闆，因為過去曾有過幾次不安全的性行為，後來在感染新冠肺炎後，可能因為免疫力低下，讓潛伏在體內的HPV病毒以及疱疹病毒雙雙發作，雖然曾使用口服抗病毒藥以及雷射手術治療，但只要遇到工作忙或壓力大，就會再次發作，平均2至3月就發作一次。

這名患者在完整注射三劑HPV疫苗、調整作息，並使用一些營養品及營養點滴輔助，已經維持7至8個月沒有再復發，顧芳瑜表示，想有效避免菜花反覆復發，建議患者除了遵循醫囑、積極接受規律治療之外，快速增強免疫力，可能更是預防復發的重要關鍵。

顧芳瑜指出，營養品方面，可多補充硒、鋅及維他命E三大營養素，硒是天然抗氧化劑，可幫助清除體內自由基，保護細胞健康，還能促進男性生殖健康和重金屬排毒，減少病毒的負面影響；鋅則有助促進正常代謝和皮膚健康，提升身體的癒合能力，對於維持免疫功能非常重要；維他命E則是強效抗氧化劑，保護細胞不受損，促進血液循環與新陳代謝，提升免疫防禦力，讓病毒難以趁虛而入。

顧芳瑜表示，現代人生活忙碌，如果真的無法按時補充營養品，也可以考慮注射免疫加強點滴，原理是直接注入營養物質，讓身體可以更快補充吸收，達到有效提升免疫力的效果。