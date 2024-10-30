慈濟基金會承諾淨零行動 獲TAISE授證綠級標章

台灣永續能源研究基金會(TAISE)10月29日下午於國泰萬怡酒店辦理2024年「淨零標章授證典禮」，慈濟基金會響應善盡社會責任、邁向永續發展為目標，承諾落實淨零行動，慈濟基金會由顏博文執行長為授證代表，獲主辦方授證「綠級標章」。

台灣永續能源研究基金會簡又新董事長表示，氣候變遷已成為全球永續發展的最大威脅，世界各國皆紛紛宣布溫室氣體淨零排放的目標，以解除全球氣候緊急狀態，在這個全球行動當中，台灣也有責任參與其中。期望透過「淨零排放聯盟」倡議，藉由全台灣各界的力量，共同推動企業於2030年達成「辦公室場域」100%淨零排放，而最終目標為2050年達成全台灣「辦公室場域」、「服務場域」及「生產場域」100%淨零排放。

慈濟基金會以創能、儲能、用能、節能四個核心，積極營運轉型行動。擇定適切的慈濟靜思堂屋頂安裝太陽能板，成為創能的一部分，在此同時，2021年起以花蓮靜思堂為示範點進行溫盤，2022年進一步將經驗拓展到十個據點，設定2023年為基準年，以此為基礎制定有效的能源轉型策略。2024年進一步擴大盤查範圍至全台二十三個點，將這樣的做法落實，讓減量政策更加具體朝向永續目標前進。

此外，慈濟基金會也從教育方面著手，持續舉辦PaGamO環保防災電競活動，將環保、防災與水利等永續的知識，與淨零和SDGs（永續發展目標）結合，以親近小朋友的電競遊戲，將永續的理念，深植於下一代心中。

慈濟基金會更持續再生能源太陽能建構、能管系統建構、冰水主機效能評估、老舊公務車汰換、綠能曁儲能充電樁建構等措施，朝向RE100（100% 可替代能源）淨零目標的承諾。

TAISE為鼓勵各界善盡社會責任，邁向永續發展，鼓勵透過節能措施，製程改善、能源替代、森林管理、碳捕捉與封存方式，及利用碳權抵換，達成淨零(Net Zero)目標。慈濟基金會顏博文執行長表示，慈濟自2021年開始推動淨零排放的計畫，透過自主盤查作業的啟動，升級環保策略，以「與自然共生，與永續共榮」為目標，積極推動能源、營運、社會與生活等各面向的轉型，力求實現2025碳排放零成長的目標。

因應全球氣候變遷，人類正處於環境危險的狀態，慈濟除了希望大家重視環保，也要接軌國際。主辦單位表示，結合聯合國淨零目標與臺灣2025淨零排放路徑及策略，透過「淨零標章」推廣，經由「承諾」及「達成」兩階段，號召組織率先推動辦公室據點於2030年前、生產與服務據點於2050年前達成淨零目標，TAISE期望透過推廣淨零標章，鼓勵組織以積極行動參與，以達成淨零目標。

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