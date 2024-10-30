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每10人有1人！糖尿病居第5大死因 全台逾250萬名患者

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
據衛福部統計，2023年國人十大死亡原因中，糖尿病位居第5名。示意圖／ingimage
據衛福部統計，2023年國人十大死亡原因中，糖尿病位居第5名。示意圖／ingimage

據衛福部統計，112年國人十大死亡原因中，糖尿病位居第5名。台灣罹患糖尿病的人口會愈來愈多，除了遺傳，也與現代人飲食習慣、經常喝含糖飲料有關。國健署署長吳昭軍表示，成年人每10人就有1人有糖尿病，以年齡來看，65歲以上人口的糖尿病盛行率最高。

目前20歲以上的糖尿病盛行率為12.8%，吳昭軍說，年齡愈高、糖尿病的盛行率也愈高，逾250萬名糖尿病患者中，65歲以上的病友占了一半，而75歲以上更是占總患者數的1/4。明年將迎來超高齡社會，糖尿病的防治除了飲食、運動，還要結合數位科技，提高自我血糖監測。

響應11月14日世界糖尿病日，國際糖尿病聯盟將今年主題定為「糖尿病與健康 Diabetes and Well-being」，強調關注身體、社會及心理健康。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，最常見的第二型糖尿病，主要發生在肥胖、缺乏運動的人身上，治療策略包含飲食控制及規律運動，合併使用藥物。

歐弘毅提到，在藥物治療部分，部分民眾對於胰島素注射存在誤解，擔心對腎臟造成負擔，長久使用會導致洗腎。事實上，胰島素本身不會造成洗腎，而是「血糖控制不良」，增加糖尿病併發症的發生率，讓腎臟功能逐漸變差。

歐弘毅強調，血糖控制可以靠數位醫療助力，目前「數位療法」已經獲得食藥署第二級醫療器材許可，讓糖尿病管理可更加精確。「胰島素注射智慧軟體」可提供個人化的治療方案，達到精準控糖目標，其裝置連結應用程式，可以幫助糖尿病患者追蹤胰島素注射劑量。

糖尿病早期症狀並不明顯，國健署另推薦控糖5要訣，吳昭軍呼籲，透過定期健康檢查可有效防範疾病找上門。

控糖5要訣

定期健檢：善用國健署提供40歲以上每3年一次、65歲以上每年一次免費預防保健服務，並將健檢數值輸入「科學算病館-原慢性疾病風險平台」計算未來10年內罹患5種慢性疾病的風險。

定期監測：檢查發現為血糖異常民眾，應定期量測血糖，確保空腹血糖在正常控制範圍內，為70到99mg／dL內。

改善代謝症候群：血糖異常、腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低，上述5項中了2項，即代表已有代謝症候群。可至全民健保代謝症候群防治診所，評估討論個人化危險因子管理，延緩疾病發生。

健康飲食：保持均衡飲食為主，遵循少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則，做好體重管理。

規律運動：維持每次30分鐘，每周累積150分鐘的身體活動，例如走路、慢跑、游泳、有氧運動等。

20歲以上國人的糖尿病盛行率為12.8%，國健署署長吳昭軍（中）說，年齡愈高、糖尿病的盛行率也愈高。記者廖靜清／攝影
20歲以上國人的糖尿病盛行率為12.8%，國健署署長吳昭軍（中）說，年齡愈高、糖尿病的盛行率也愈高。記者廖靜清／攝影

健康飲食 糖尿病 運動

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