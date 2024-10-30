無照駕駛頻傳交部擬修法重罰 致人傷亡終身不得考照

無照事故頻傳，台北市近期發生未成年少年無照駕駛事故，釀3死2傷；台中市近日也發生無照男子開著家人租來的BMW撞上行人，引發外界批評罰則過輕。交通部今於道安記者會宣布加重無照駕駛罰則修法方向，罰鍰上限提高至3萬6千元，吊扣牌照提高至3個月，另外，致人重傷或死亡終身不得考領，最快11月送至行政院核定。

根據交通部統計，台灣每年3、40萬件交通事故中約5萬件為無照駕駛，平均每年造成600多人死亡、6萬多人受傷，是酒駕釀成死傷的6倍。

台北市內湖區先前發生未成年少年偷開祖父車輛，無照駕駛撞進臭豆腐攤，釀3死2傷。台中市近日也發生無照男子開著家人租來的BMW撞上行人，引發社會關注。現行道路交通管理處罰條例，無照駕車處6千元至2萬4千元罰鍰，被外界批評罰則過輕、不痛不癢。

交通部長陳世凱表示，近日無照駕駛在社會引起討論，大家深惡痛絕，今天交通部針對加重罰則的部分進行討論，其中，牽涉18歲以下無照駕駛的部分，教育部國教署也有輔導方案。

陳世凱指出，交通部去年已經有提出修法加重罰則，但明顯效果不夠好，今年希望再加重，包括駕駛人、汽車所有人等。此外，過去擔心汽車所有人將事故車輛領回後，又用假車牌繼續開，未來修法後也要求同步移置車輛至保管處所。法制化過程中會與內政部法務部共同協商，希望11月底前在交通部完成法制作業，並送到行政院。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，此次研議加重無照駕駛罰則方向，駕駛人罰鍰上限從2萬4千元提升至3萬6千元，5年內累犯最高處罰由2萬4千元提高為3萬6千元。汽車所有人罰鍰上限自2萬4千元提升至3萬6千元，吊扣牌照從1個月提高至3個，5年內累犯2次由3個月提高至6個月，5年內累犯3次以上由6個月提高至1年。

另外，林福山也說，車輛部分，當場移置保管、吊扣期滿始得領回車輛。致人重傷或死亡從禁考4年提高至終身不得考領；致人輕傷4年不得考領。

林福山進一步說明，在終身不得考領部分，2006年考量社會聲音，增訂道路交通管理處罰條例67-1條，若致人死亡者經過12年完全沒有騎開車、致人重傷者經10年完全沒有騎開車，即可考照。另外，明天起高風險駕駛管理上路，未來致人重傷、死亡者要恢復考照，每次只發1年駕照，觀察期6年。

林福山表示，針對修法事宜，近期就會邀請法務部、教育部及地方政府等相關單位討論，循程序核報行政院審查，並核立法院審議。