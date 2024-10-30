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WHO指結核病取代新冠成「頭號傳染病殺手」 疾管署曝原因

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
根據世界衛生組織報告，去年結核病取代新冠肺炎，成為傳染性疾病死亡案例中的首要原因。示意圖／ingimage
根據世界衛生組織報告，去年結核病取代新冠肺炎，成為傳染性疾病死亡案例中的首要原因。示意圖／ingimage

世界衛生組織今發布報告，去年結核病取代新冠肺炎，成為傳染性疾病死亡案例中的首要原因。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，國際會出現結核病取代新冠肺炎的主要原因，恐與封城跟衛生體系崩壞，難以第一時間監控結核病患有關，但新冠疫情對台灣影響小，我國結核病並沒有失控現象，且台灣目標在2035年消除結核病。

去年全球約有820萬人為新診斷結核病患者，結核病相關死亡人數達到125萬人。結核病為我國第三類法定傳染病，在開發中國家尤其盛行，我國一年四季都有病例，主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染。

羅一鈞說，部分國家在新冠疫情期間，受到封城、衛生體系崩壞等多項因素影響，導致很多原本固定追蹤的病人，無法獲得妥善治療跟追蹤，加上醫療體系沒有辦法支持結核病篩檢，使其篩檢率降低，加劇全球結核病失控。然而，我國在新冠期間受影響不到，可能會因為疫情升溫，讓民眾不敢就醫減少篩檢，主要是2021、2022年短暫影響篩檢量，去年已經恢復正常。

我國結核病防治，以9月的「替代治療者潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療前驅計畫」為主，LTBI為感染結核菌但沒有發病的狀況，沒有症狀也不會傳染，但是終生可能是潛伏期。LTBI檢驗陽性者治療獲得保護力後，可避免發病成為結核病。

羅一鈞表示，我國結核病發生率，2005年的每十萬人口73人，逐年下降至2023年的每十萬人口28人，目標2035年消除結核目標達到每十萬人口小於10人目標，即每年新案小於約2340人。為達成目標，會擴大篩檢對象，包含機構住民、免疫力低下族群，希望盡早找出潛伏感染者，納入治療體系、避免發病，減少傳播。

羅一鈞指出，結核病在國外多重抗藥性的狀況比我國嚴峻，雖然境外病例僅佔少數，每年約700多例，占確診個案約一成，但在移工入境健康檢查等地仍會留意，不會放鬆。

疾管署發言人羅一鈞表示，我國結核病並沒有出現其他國家失控現象，國際現象失控可能受到封城跟衛生體系崩壞影響。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞表示，我國結核病並沒有出現其他國家失控現象，國際現象失控可能受到封城跟衛生體系崩壞影響。本報資料照片

WHO 新冠肺炎 疾管署 結核病 羅一鈞

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