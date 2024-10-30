部桃副院長陳日昌率團柬埔寨醫療交流 贈國產儀器

部立桃園醫院今年起承接衛福部「新南向醫衛合作與產業發展計畫」，推動醫療外交政策，派團隊赴柬埔寨，也接待當地醫療人員來台交流，深化雙邊醫療合作與技術。副院長陳日昌還率隊參加今天在該國的台柬醫衛健康產業國際交流研討會，推動多項醫療技術與管理。

陳日昌表示，盼透這本次交流研討會及MOU簽署，能讓柬埔寨醫療人員夠更深入瞭解我國的醫療技術強項，提升台灣醫衛產業在新南向國家的影響力與能見度，有效行銷台灣的醫療技術與服務，為台灣在國際舞台上爭取更多的認同與支持，並於全球醫療領域中建立更為穩固的地位。

台柬醫衛健康產業國際交流研討會，邀集當地合作醫療機構共同參與，出席人員包含柬國特本克蒙省衛生廳長、Kroch Chhmar Hospital營運區長、Roomchang Dental Hospital 院長、Little Heart Organization院長、Afesip Cambodia總經理等柬埔寨醫療院所及非政府組織，並簽署合作備忘錄，並邀請參議院第二副主席狄諾顧問H.E.OKNHA Chen Su Yueh見證，希望透過穩定合作以深耕兩國醫療產業、醫衛人才培訓及醫療轉介等領域的發展。