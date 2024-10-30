快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎4人遭疑是內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

部桃副院長陳日昌率團柬埔寨醫療交流 贈國產儀器

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃醫療團隊到柬埔寨醫療交流，提供豐富的醫療技術和管理。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃醫療團隊到柬埔寨醫療交流，提供豐富的醫療技術和管理。圖／衛福部桃園醫院提供

部立桃園醫院今年起承接衛福部「新南向醫衛合作與產業發展計畫」，推動醫療外交政策，派團隊赴柬埔寨，也接待當地醫療人員來台交流，深化雙邊醫療合作與技術。副院長陳日昌還率隊參加今天在該國的台柬醫衛健康產業國際交流研討會，推動多項醫療技術與管理。

陳日昌表示，盼透這本次交流研討會及MOU簽署，能讓柬埔寨醫療人員夠更深入瞭解我國的醫療技術強項，提升台灣醫衛產業在新南向國家的影響力與能見度，有效行銷台灣的醫療技術與服務，為台灣在國際舞台上爭取更多的認同與支持，並於全球醫療領域中建立更為穩固的地位。

台柬醫衛健康產業國際交流研討會，邀集當地合作醫療機構共同參與，出席人員包含柬國特本克蒙省衛生廳長、Kroch Chhmar Hospital營運區長、Roomchang Dental Hospital 院長、Little Heart Organization院長、Afesip Cambodia總經理等柬埔寨醫療院所及非政府組織，並簽署合作備忘錄，並邀請參議院第二副主席狄諾顧問H.E.OKNHA Chen Su Yueh見證，希望透過穩定合作以深耕兩國醫療產業、醫衛人才培訓及醫療轉介等領域的發展。

在當地APD BANK Cambodia、宏觀混凝土公司及我國諾亞克科技公司的支持下，捐贈我國自產研發的醫療設備儀器，並於現場展示設備和操作說明、體驗。

部桃副院長陳日昌率團到柬埔寨交流和贈國產儀器。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃副院長陳日昌率團到柬埔寨交流和贈國產儀器。圖／衛福部桃園醫院提供

柬埔寨 舞台 部立桃園醫院

延伸閱讀

以古代酷刑凌虐致死 殘暴男逃亡國外被捕今遭起訴

柬埔寨搗破非法代母集團！宿舍住13名孕婦 1方法招攬暗黑內情曝

桃園機場華航班機遭中油車輛直直撞 駕駛釀禍原因曝光

北檢曾揚嶺破獲台版柬埔寨等案 獲公務員傑出貢獻獎

相關新聞

無照駕駛頻傳交部擬修法重罰 致人傷亡終身不得考照

無照事故頻傳，台北市近期發生未成年少年無照駕駛事故，釀3死2傷；台中市近日也發生無照男子開著家人租來的BMW撞上行人，引...

每10人有1人！糖尿病居第5大死因 全台逾250萬名患者

據衛福部統計，112年國人十大死亡原因中，糖尿病位居第5名。台灣罹患糖尿病的人口會愈來愈多，除了遺傳，也與現代人飲食習慣...

幻想被明星跟蹤…她思覺失調失婚又失業 靠針劑重拾人生

阿如30歲開始出現妄想、幻覺等症狀，以為被明星跟蹤，甚至不信任家人，不只與家人爭吵、無法工作，也拒絕就醫，最後因為出現自...

WHO指結核病取代新冠成「頭號傳染病殺手」 疾管署曝原因

世界衛生組織今發布報告，去年結核病取代新冠肺炎，成為傳染性疾病死亡案例中的首要原因。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，國際會...

承諾喬木移補植計畫 沃能一號離岸風力計畫通過環評

離岸風電進入第三階段區塊開發，沃能一號於2022年9月27日通過環評初審，今天「沃能一號離岸風力發電計畫環境影響說明書」...

蘇丹紅再起？新北稽查曝濟生特調咖哩粉檢出蘇丹紅

蘇丹紅風暴又起，新北衛生局持續稽查轄內業者，檢驗19件中有1件檢出蘇丹色素一號，該食品工廠使用濟生公司生產的飛馬牌特調咖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。