承諾喬木移補植計畫 沃能一號離岸風力計畫通過環評

離岸風電進入第三階段區塊開發，沃能一號於2022年9月27日通過環評初審，今天「沃能一號離岸風力發電計畫環境影響說明書」進入環評大會審查。本案在開發單位承諾升壓站範圍內喬木移補植計畫，經環委決議通過。

本案開發單位為沃能一號離岸風力發電股份有限公司籌備處，目的事業主管機關為經濟部，計畫風場位於臺台中市外海區域，風場面積約205平方公里，水深介於45至70 公尺，離岸最短距離約45公里；風機規畫採單機裝置容量14至16MW，設置數量介於 150至171支，總裝置容量不超過2400MW。

開發單位表示，鳥類撞擊減輕對策及保育措施部分，將與東側風場間隔至少18公里以上，與南側相鄰風場將留設1.2公里之廊道，未來將進⾏風場⻑期⿃類、蝙蝠監測及候鳥繫放調查，以了解其族群變動，施工前執行⿃類雷達調查時將同時搭配鳥類目視。

另各階段取得開發許可後，將依據營運前的鳥類環境監測資料，於該階段風場半數風機取得電業執照後，開始進行完整1年環境影響調查或蒐集鄰近風場調查資料後，再於半年內提出環境影響調查報告書送審。

海域生態保育對策部分，行經「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」及邊界以外1500公尺範圍時，行駛速度將調整至6節以下，管架式負壓沉箱基礎施工船施工期間安排1名以上鯨豚觀察員，警戒區為750公尺，打樁施工船上安排4名，鯨豚觀察員於值勤期間將不兼任其他工作。

陸域輸配系統規畫部分，開發單位指出，已依經濟部2023年11月9日公告「離岸風力發電區塊開發共同廊道」，規畫於苗栗縣通霄鎮上岸，鄰近上岸點區域將採用免開挖地下工法。此外，陸纜最⻑⻑度約為3公里，陸纜沿道路或露天場地連接至自設升降壓站後，再併入通霄發電廠。

環委表示，不只鳥類和鯨豚保育措施，陸域設施位於升降壓站範圍內的1100多顆樹的移補植措施應加以補充，建議移補植存活率應移入環境監測調查當中。開發單位表示，補植場域會優先選擇升壓站附近地點。

本案在環委建議營運期間環境監測計畫納入移補植喬木存活率調查，並敘明陸域設施升壓站範圍內胸徑大於10公分喬木的處理原則，含移補植地點等，本案經決議通過環評。