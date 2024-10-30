快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎人遭疑內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

聽新聞
0:00 / 0:00

承諾喬木移補植計畫 沃能一號離岸風力計畫通過環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天審查「沃能一號離岸風力發電計畫環境影響說明書」，本案經環委決議通過。記者李柏澔／攝影
環境部今天審查「沃能一號離岸風力發電計畫環境影響說明書」，本案經環委決議通過。記者李柏澔／攝影

離岸風電進入第三階段區塊開發，沃能一號於2022年9月27日通過環評初審，今天「沃能一號離岸風力發電計畫環境影響說明書」進入環評大會審查。本案在開發單位承諾升壓站範圍內喬木移補植計畫，經環委決議通過。

本案開發單位為沃能一號離岸風力發電股份有限公司籌備處，目的事業主管機關為經濟部，計畫風場位於臺台中市外海區域，風場面積約205平方公里，水深介於45至70 公尺，離岸最短距離約45公里；風機規畫採單機裝置容量14至16MW，設置數量介於 150至171支，總裝置容量不超過2400MW。

開發單位表示，鳥類撞擊減輕對策及保育措施部分，將與東側風場間隔至少18公里以上，與南側相鄰風場將留設1.2公里之廊道，未來將進⾏風場⻑期⿃類、蝙蝠監測及候鳥繫放調查，以了解其族群變動，施工前執行⿃類雷達調查時將同時搭配鳥類目視。

另各階段取得開發許可後，將依據營運前的鳥類環境監測資料，於該階段風場半數風機取得電業執照後，開始進行完整1年環境影響調查或蒐集鄰近風場調查資料後，再於半年內提出環境影響調查報告書送審。

海域生態保育對策部分，行經「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」及邊界以外1500公尺範圍時，行駛速度將調整至6節以下，管架式負壓沉箱基礎施工船施工期間安排1名以上鯨豚觀察員，警戒區為750公尺，打樁施工船上安排4名，鯨豚觀察員於值勤期間將不兼任其他工作。

陸域輸配系統規畫部分，開發單位指出，已依經濟部2023年11月9日公告「離岸風力發電區塊開發共同廊道」，規畫於苗栗縣通霄鎮上岸，鄰近上岸點區域將採用免開挖地下工法。此外，陸纜最⻑⻑度約為3公里，陸纜沿道路或露天場地連接至自設升降壓站後，再併入通霄發電廠。

環委表示，不只鳥類和鯨豚保育措施，陸域設施位於升降壓站範圍內的1100多顆樹的移補植措施應加以補充，建議移補植存活率應移入環境監測調查當中。開發單位表示，補植場域會優先選擇升壓站附近地點。

本案在環委建議營運期間環境監測計畫納入移補植喬木存活率調查，並敘明陸域設施升壓站範圍內胸徑大於10公分喬木的處理原則，含移補植地點等，本案經決議通過環評。

環評 鯨豚

延伸閱讀

影／颱風來襲...黑鳶在做什麼？屏科大鳥類生態研究室告訴你

中火二期環評不克前往 盧秀燕：高度重視「建一拆一」

批中火二期增氣擴廠成巨獸 環團高呼機組減半

中火二期環評今闖關 藍營江啟臣：增氣，必須減煤！

相關新聞

無照駕駛頻傳交部擬修法重罰 致人傷亡終身不得考照

無照事故頻傳，台北市近期發生未成年少年無照駕駛事故，釀3死2傷；台中市近日也發生無照男子開著家人租來的BMW撞上行人，引發...

每10人有1人！糖尿病居第5大死因 全台逾250萬名患者

據衛福部統計，112年國人十大死亡原因中，糖尿病位居第5名。台灣罹患糖尿病的人口會愈來愈多，除了遺傳，也與現代人飲食習慣...

幻想被明星跟蹤…她思覺失調失婚又失業 靠針劑重拾人生

阿如30歲開始出現妄想、幻覺等症狀，以為被明星跟蹤，甚至不信任家人，不只與家人爭吵、無法工作，也拒絕就醫，最後因為出現自...

WHO指結核病取代新冠成「頭號傳染病殺手」 疾管署曝原因

世界衛生組織今發布報告，去年結核病取代新冠肺炎，成為傳染性疾病死亡案例中的首要原因。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，國際會...

承諾喬木移補植計畫 沃能一號離岸風力計畫通過環評

離岸風電進入第三階段區塊開發，沃能一號於2022年9月27日通過環評初審，今天「沃能一號離岸風力發電計畫環境影響說明書」...

蘇丹紅再起？新北稽查曝濟生特調咖哩粉檢出蘇丹紅

蘇丹紅風暴又起，新北衛生局持續稽查轄內業者，檢驗19件中有1件檢出蘇丹色素一號，該食品工廠使用濟生公司生產的飛馬牌特調咖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。