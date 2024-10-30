長照照顧者喘息服務、高齡智慧護膝 國科會秀科研成果

台灣明年即將邁入超高齡社會，許多「不得不」解決的社會問題迫在眉睫。國科會今舉辦「以包容為導向之科技計畫」成果發表，展示科技導入解決社會問題的模式。此計畫自2023年開始推動，3年為1期，1年投入約1億多預算，由國科會負責科技研發導入服務模式，成果將提供相關部會做為政策參考與應用。

台灣將步入超高齡社會，為家庭照顧者提供喘息通道的服務日益迫切，國北護長期照護系教授陳正芬主持的長照「互助喘息服務」新型態模式就有效解決目前「長照2.0」服務費高、照服員缺工、長輩難適應等問題。

國科會指出，「互助喘息服務」可達成換手照顧與輪流休息的目標。該模式於日照中心或社區據點，由1位照顧者志工與1位專業照服員搭配，同時照顧4至6位長輩，而透過其平台的預約、媒合、派遣，及時間銀行功能，1位照顧者志工「值班」一日，可換取兩日「喘息時間」。團隊執行至今，已在7個縣市推展試辦據點。

此外，偏鄉交通一直是難解之題。中研院研究員汪宏倫團隊與國發會地方創生青年培力工作站協力，將科技資源挹注到地理弱勢的偏鄉，而苗栗縣南庄鄉是其中一個試點案例。透過在地青年邱星崴發現問題、尋求解方，催生出南庄的幸福巴士2.0，讓民間組織與當地人、車合法投入地方公共運輸服務，改善了當地國中生的就學困境，也滿足了長者的就養與就醫需求。

另外，國科會計畫也協助導入交通部「噗噗共乘預約平台」並進行客製化，以自動化預約系統取代傳統人工派遣與調度。自動化系統配合中小型車輛運輸，降低了營運成本，提高國家公共運輸補貼效益，也強化當地民間組織的行政韌性。

「以包容為導向之科技計畫」還有為語言障礙者開發了「ezTalk」和「Voice Bank」等工具，幫助漸凍症及腦性麻痺患者與外界進行有效溝通；也與社福機構合作，開發送餐個案管理系統、送餐APP、送餐APP後台和送餐地圖網站優化配送路線和資源配置，協助機構數位轉型，確保使用者獲得適切的餐食服務等成果。

國科會副主委林法正指出，計畫成果主要分為三大主軸：科技嘉惠高齡及障礙者、促進語言轉譯及溝通、科技平台建構數位包容。國科會最重要的任務就是前瞻科技的研發，而此計畫為了與社會實際面接軌，更要求各團隊注重於服務的覆蓋率，也就是旨在服務到更多的人，且目標是逐年提升。

林法正說，計畫所研發出的社會服務模式將尋求相關部會、地方政府支持，像是「互助喘息服務」就獲衛福部青睞，透過精準的人力、場地計算，照顧者的量能可以達到最大，也提供照顧者喘息的機會，未來透過衛福部再研議更全面的全國性政策，相信能造福更多人。