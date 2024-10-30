吃太快「糖尿病風險增高」！避免血糖失控 每餐至少吃20分鐘

現代生活忙碌，很多人可能為了工作或其他事情，往往連吃飯的時間都沒有，或者就算能抽空吃東西，也得拚速度快點吃光。然而，要是進食過快，其實有導致血糖失控，增加糖尿病的風險在。

根據日本媒體「オトナンサー」報導，當人開始吃東西、血糖升高的時候，胰臟就會分泌胰島素，控管體內的血糖。然而，如果吃東西吃得太快，分泌胰島素的速度就可能跟不上節奏，導致飯後的血糖仍處在高檔。胰臟為了繼續控制血糖，只能不斷運作，過度消耗之下，就會讓糖尿病的風險上升。

此外，如果吃得太快，飽食中樞也可能來不及受到刺激，讓人即使吃了很多東西，都還是覺得自己能繼續吃，結果造成血糖變得更高。由於飽食中樞會在進食後約15分鐘開始受到刺激，因此建議吃飯時，最好細嚼慢嚥，一餐保持在20分鐘以上，避免血糖飆升。

對於吃東西很快的人，一時要改可能難以習慣。因此可以在咀嚼時，養成數自己嚼了幾下的習慣。剛開始在咀嚼的時候，也可以要求自己，下一口的咀嚼次數，要是現在這一口的兩倍。儘管起初可能會覺得下巴很疲勞，但只要慢慢適應就行。另外，像是炒飯這類澱粉含量高的食物，更應該多加留意，以免影響健康。