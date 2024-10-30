農業ESG STORE上線 農業部攜手企業共創永續

農業部今天攜手企業共同宣布農業永續ESG平台上線。農業部指出，ESG STORE是一個全新平台，提供企業量身訂製在農業場域共同執行ESG專案，以實際行動為台灣的永續發展作貢獻。

農業部表示，自112年2月推出農業永續ESG專案後，已成功與72家企業建立良好的ESG合作關係，獲得極大的永續效益。為更制度化並擴大與企業合作推動農業永續行動，已完成相關機制並透過ESG STORE 媒合推廣。

今天平台上線記者會，由農業部次長杜文珍、資源永續利用司司長莊老達攜手與台灣無印良品、中信金控、沃旭能源、智匯亞洲科技公司、新光保全公司等代表共同宣示為台灣永續努力。

ESG STORE不僅有企業較為熟知的自然碳匯與生物多樣性案例，更涵蓋永續發展目標（SDGS）及農業淨零四大主軸（減量、增匯、循環、綠趨勢）等面向，包含循環農業、永續生產、低碳農產、韌性農業、動物福利、農業文化傳承、農村發展、食農教育等共10個專案類型。

農業部指出，農業除了糧食安全外，還有自然碳匯、水源涵養、生物多樣性、國土保安等多面向的功能，是企業落實ESG的最佳場域。

ESG STORE 期待創造可能，農業部指出，每一個ESG STORE 專案都是客製化服務，由農業部協助企業媒合適當的農業場域，更鼓勵企業運用自身專業與資源，主動至平台上提出可在農業場域合作 ESG 的創新構想。