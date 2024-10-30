AI科技控糖更精準 糖尿病患者回歸正常生活不受限

據衛生福利部統計處資料，糖尿病是去年國人十大死因的第5名，幼兒或成人都有可能罹病，童綜合醫院從民國111年引進連續血糖監測系統(CGM)，開始使用胰島素幫浦，糖尿病患者因此重新擁有自由自在的生活。

童醫院今天舉辦「科技控糖雙管齊下 糖尿病患者享受生活不受限」活動，邀請芳祥國際股份有限公司王松祥總經理與會，另有2位糖尿病患者分享科技帶來的方便，在智慧型系統的幫助下，他們更精準控制血糖，生活也回歸正常。

48歲女患者，6年前健康檢查發現血糖過高，先在住家附近醫療院所看診服藥控制血糖，3年前突然出現酮酸血症(酮酸中毒)緊急送至童綜合醫院，住加護病房治療，經內分泌暨新陳代謝科曾耀賢主任與團隊照護下脫離險境。

她前年6月開始使用連續血糖監測系統(CGM)，接著使用640G胰島素幫浦系統，可以不用扎手指就得知血糖高低，並手動按壓補充胰島素；去年6月使用升級版的780G胰島素幫浦，系統可自動偵測並輸液胰島素，更精準補充，目前使用一年多來成效好，她今天說，現在生活很自在。

患者表示，使用連續血糖監測讓自己更了解血糖狀況，半夜低血糖預警功能幫助很大，可更安心睡覺；她的胰島素阻抗比較厲害，長期打胰島素的狀況下開始對打針感到很害怕，在醫師建議下，開始使用胰島素幫浦，從手動補充到去年進階使用自動偵測補充胰島素，都只要3到4天換一次針，大幅提升生活品質。

在胰島素幫浦幫助下，她更自在享受美食，胰島素幫浦加上血糖監測可隨時掌握血糖，胰島素幫浦也會自動補充胰島素，不會在血糖已經低到70以下，整個發抖不舒服時才知道低血糖。

16歲劉姓少女，罹患第一型糖尿病，她也使用連續血糖監測系統(CGM)與780G胰島素幫浦，讓她不用害怕因為要控制血糖而時常扎針，由智能監測與自動補充胰島素的效能，可與其他孩子一樣正常吃喝，不用再擔心血糖控制不易的問題。

童醫院兒童醫學部兒童內分泌科蔡維鍵醫師指出，當孩子罹患糖尿病時，家長常會無法接受，並感到慌張，不知道如何照顧，孩子更要面臨到每天戳手指測血糖的恐懼感，又一定要隨時監控血糖，因此孩子與家長都會感到無所適從；現在可運用先進科技來精準控制血糖，病人裝置智能胰島素幫浦，可以視情況，隨時調整胰島素的輸注量，進而讓血糖值波動比較平緩。

內分泌暨新陳代謝科曾耀賢主任表示，糖尿病是一種因為胰臟功能不全，造成胰島素分泌不足或胰島素作用不佳，導致血糖過高的慢性代謝異常疾病。目前主要區分為第一型糖尿病，胰島細胞遭破壞，造成先天胰島素缺乏，好發於4到7歲或10到14歲孩童、第二型糖尿病因遺傳或不當生活習慣引發糖尿病，好發於成年階段，另外還有1.5型糖尿病是一種潛伏性成人自體免疫糖尿病，是成人階段才發展出來的第一型糖尿病、妊娠型糖尿病與其他型糖尿病等。

他說糖尿病最重要的治療目標是控制並穩定血糖，防止各種急性與慢性合併症的發生，以往需要扎手指量測血糖值，傳統會需要患者自行注射胰島素，一天要進行2到4次，患者生活品質受到影響。隨著醫療科技不斷進步，治療也更符合人性需求，現在可應用全方位智能控糖方式，胰島素幫浦內建的自動模式(Smartguard)，能根據CGM的數據立即調整胰島素的輸注，按照血糖上升速度每5分鐘自動補打劑量，讓日常管理血糖變得更加輕鬆。