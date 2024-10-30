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心房顫動增加5倍中風機率 林口長庚新微創技術降風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫院心臟血管外科與美國AtriCure攜手合作成為亞太地區訓練中心。（左3）AtriCure亞太及大中華區副總裁 A K Masud、（右3）林口長庚醫院陳建宗院長、(右2）桃園長庚醫院葉集孝副院長、（右1）林口長庚心臟血管外科陳紹緯主任。圖／長庚醫院提供
林口長庚醫院心臟血管外科與美國AtriCure攜手合作成為亞太地區訓練中心。（左3）AtriCure亞太及大中華區副總裁 A K Masud、（右3）林口長庚醫院陳建宗院長、(右2）桃園長庚醫院葉集孝副院長、（右1）林口長庚心臟血管外科陳紹緯主任。圖／長庚醫院提供

心房顫動是常見的心律不整疾病，即使沒有明顯症狀，久了也會使心臟功能變差，容易造成心臟衰竭。另一個最大問題是導致血流不順、形成血栓，引發心肌梗塞或腦中風。根據衛福部資料統計，2020年台灣約有14萬人被診斷為心房顫動，2022年心房顫動的盛行率約為1.5%，數據還在逐年增加當中。

研究顯示，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍；桃園長庚副院長葉集孝表示，心房顫動的發生率會隨年齡增加而提高，尤其是65歲以上族群，且男性患病率高於女性。除了高齡是罹患心房顫動的一大原因，有高血壓、肥胖、左心房肥大的人也比較容易發生心房顫動。

長庚醫院外科教授陳紹緯呼籲，民眾如果有心悸、胸悶、呼吸困難、無力等不適，應盡早就醫檢查，把握治療黃金期。心房顫動對健康有相當大的威脅，尤其是老年人口比例逐漸提高，心房顫動的比例也隨之增加，是造成中風與猝死的健康隱憂。

心房顫動與其他疾病一樣，「及早發現、及早治療」是關鍵，林口長庚手術示範中心與美國AtriCure合作，連續舉辦了二屆的心房顫動迷宮手術（COX-MAZE IV）示範課程，目前林口長庚已成為AtriCure在亞太地區的訓練中心，積極參與全球最大規模的心臟外科臨床試驗。

林口長庚醫院自2022年引進新式左心耳夾，提供心房顫動微創治療選擇，迄今已完成超過150例左心耳閉合手術。在心房顫動治療領域獲美國原廠AtriCure青睞，由林口長庚院長陳建宗代表簽署合作備忘錄（MOU），攜手成為亞太地區訓練中心。

美國AtriCure原廠與林口長庚展開深度合作，引進新型醫療器材，另培訓林口長庚2名醫師成為指導醫師（Proctor）。林口長庚醫師團隊也將前往美國克里夫蘭醫院、香港瑪麗皇后醫院等國際知名醫療中心進行技術交流，並邀請國外專家來台指導，提升治療品質接軌國際水準。

心房顫動是一種常見的心律不整，心跳忽快忽慢、不規則跳動，導致血液循環不佳，容易形成血栓，增加中風風險。圖／123RF
心房顫動是一種常見的心律不整，心跳忽快忽慢、不規則跳動，導致血液循環不佳，容易形成血栓，增加中風風險。圖／123RF

林口 美國 長庚

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