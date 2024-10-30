心房顫動增加5倍中風機率 林口長庚新微創技術降風險

心房顫動是常見的心律不整疾病，即使沒有明顯症狀，久了也會使心臟功能變差，容易造成心臟衰竭。另一個最大問題是導致血流不順、形成血栓，引發心肌梗塞或腦中風。根據衛福部資料統計，2020年台灣約有14萬人被診斷為心房顫動，2022年心房顫動的盛行率約為1.5%，數據還在逐年增加當中。

研究顯示，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍；桃園長庚副院長葉集孝表示，心房顫動的發生率會隨年齡增加而提高，尤其是65歲以上族群，且男性患病率高於女性。除了高齡是罹患心房顫動的一大原因，有高血壓、肥胖、左心房肥大的人也比較容易發生心房顫動。

長庚醫院外科教授陳紹緯呼籲，民眾如果有心悸、胸悶、呼吸困難、無力等不適，應盡早就醫檢查，把握治療黃金期。心房顫動對健康有相當大的威脅，尤其是老年人口比例逐漸提高，心房顫動的比例也隨之增加，是造成中風與猝死的健康隱憂。

心房顫動與其他疾病一樣，「及早發現、及早治療」是關鍵，林口長庚手術示範中心與美國AtriCure合作，連續舉辦了二屆的心房顫動迷宮手術（COX-MAZE IV）示範課程，目前林口長庚已成為AtriCure在亞太地區的訓練中心，積極參與全球最大規模的心臟外科臨床試驗。

林口長庚醫院自2022年引進新式左心耳夾，提供心房顫動微創治療選擇，迄今已完成超過150例左心耳閉合手術。在心房顫動治療領域獲美國原廠AtriCure青睞，由林口長庚院長陳建宗代表簽署合作備忘錄（MOU），攜手成為亞太地區訓練中心。