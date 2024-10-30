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康芮「不是鬧著玩的」 專家指堪比蘇迪勒 1張圖看各地風雨時程

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
強烈颱風康芮的風雨時程。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
強烈颱風康芮的風雨時程。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

強烈颱風康芮快速逼近台灣，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，暴風圈在今天就會開始進入東半部陸地，各地風雨也會轉趨明顯。颱風預計明天中午前後在台東附近登陸，在傍晚前後就會從台灣中部一帶出海，接著加速遠離，周五上半天颱風警報就會陸續解除，來得快、去得也快。

除了颱風已經增強為強烈颱風，天氣風險公司表示，康芮颱風的環流也非常廣大，全台風雨都會相當有感。花蓮、台東今晚起風雨逐漸增強，周四上半天颱風登陸前風雨最為劇烈，颱風登陸地點及北側區域，有機會出現超過16級的破壞性強風，山區也會有持續性大雨，是本次颱風最需要嚴防災害發生的地區。

天氣風險公司表示，宜蘭、基隆東北角風雨最強的時段在明天整個白天，有持續性的強風驟雨，明天深夜後風雨快速減緩。宜蘭山區累積雨量可能超過1000毫米，嚴防土石災害發生。

大台北、桃園地區，天氣風險公司表示，颱風登陸後大台北地區風向轉偏東風，受到基隆河谷的地形作用，有10級以上強陣風，桃園沿海也有持續性強風，另外北部山區也要注意持續性大雨。竹苗中彰投的雨勢不明顯，但明天白天沿海有超過10級強陣風。明天下半天颱風中心出海前後有強風驟雨。

至於雲嘉南高屏地區，天氣風險公司表示，與中部地區相同，明天中午後沿海有強風。明天傍晚颱風出海後南部地區轉偏西南風，有強風驟雨，周五凌晨起緩和。澎湖、金門、馬祖的風勢非常、非常大，尤其澎湖有機會出現12級以上陣風，有短暫驟雨。

天氣風險公司表示，康芮颱風應該會是今年第3顆直撲台灣的颱風。「這顆颱風不是鬧著玩的」。上一顆有這樣的強度、環流大小侵襲台灣的颱風，可能是2015年的蘇迪勒颱風。所以，安全優先、做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

康芮颱風 風險

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