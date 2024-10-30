玩手遊遇裸照詐騙！威脅匯5000否則公開 男童嚇哭父呼籲：注意孩子上網情況

家中有小孩一定要提高警覺時刻注意上網使用情況！一名家長近日在Dcard曝光兒子被詐騙裸照並遭勒索的故事，他表示兒子在手遊上被網友以角色造型誘拐拍了裸照，事後又威脅孩子匯款5000元，否則會把照片傳給親朋好友，還好兒子當場嚇傻立馬找大人求助，他們才帶孩子報警處理。

原PO表示，最近就讀小五的兒子在家玩傳說對決，竟然遇到裸照詐騙事件。他本來在客廳陪著奶奶一邊看電視一邊玩，後來突然上樓去自己的房間，沒多久就哭著下來找媽媽求救。後來他們才發現，對方利用英雄造型等手段引誘他拍裸照。他補充兒子已經拒絕對方很多次，但最後不知道為什麼還是拍了，接著對方就開始威脅他，說知道他家地址，威脅要殺了他，並要求一次性付款5000元，否則會把照片傳給他的親朋好友。

不只兒子嚇得全身發抖，原PO太太也非常震驚，立刻封鎖對方並帶著孩子去報警。當然夫妻倆也趁機再次強調網路的危險性，並告訴他身體自主權的重要性。他感嘆這起事件讓他意識到即使平時教育得再多，孩子還是可能因為好奇或警覺心降低而被騙。

更可惡的是原PO他們發現對方已經有傳照片給一些親朋好友，還好臉書有風險機制讓許多訊息都被自動刪除。不過他們還是很擔心是否仍有朋友的帳號會接收到影片及照片。目前他們正努力安慰兒子，雖然也有責備，但更多的是提醒和預防，希望他以後能更加警惕。

原PO表示有點擔心自己的處理方式，畢竟知道兒子心靈已經受傷，雖然沒有表現出來，但他深知這個傷口應該不會癒合，希望如果有網友瞭解創傷症候群之類的資訊可以提醒他。 另外他也再次呼籲，報警的過程發現警察對這類網路詐騙案件似乎也無從下手，抓不到人。所以只想提醒家裡有小孩的家長，可以以他們的案例引以為戒，針對網路遊戲小心防範。

文章一出網友紛紛留言鼓勵「真的有夠噁心….」、「你們作為父母親已經做得很好了，沒有去謾罵孩子就是減少創傷的最佳方式」、「多注意小孩用手機的情況，別被騙了錢」、「這次經驗寶貴，社會的險惡早點知道不是壞事」、「可以打電話去性影像處理中心諮詢看看！應該有一些心理諮商資源可以參考」、「未成年推薦向『台灣展翅協會』求助！他們也有做兒少私密影像移除的工作」。

遇到裸聊詐騙 該怎麼辦?

iwin也曾表示視訊裸聊詐騙是目前常見的詐騙手法，宣導處理的四步驟，建議大家第一時間要保持鎮定，不要答應對方任何條件，第二點要保存證據，包含相關影像、關鍵對話、以及發布者帳號及ID等等。第三要調高社群隱私設定，避免受到後續加害者及受到莫名網友騷擾，第四報警或向性影像處理中心尋求協助。

性影像處理中心：https://tw-ncii.win.org.tw/