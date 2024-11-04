夜間照護的省力好幫手！善用「1爆款口碑好物」找回一夜好眠

上班族王先生的父親日前中風，行動能力受到限制，白天上班時間，王先生先將父親送到日間照顧中心，由專業人員照顧並協助復健，下班後再把父親接回家。雖然回家後不久，父親就上床睡覺了，但夜間照顧其實一點也不輕鬆，因夜晚尿量累積較多，常因翻身導致漏尿情況，而需要為此再替換衣物、床單及頻繁更換尿布。也因此王先生時常白天上班沒精神，一整天都覺得好累……。

照顧者需有良好的休息與睡眠品質，才能給長輩更好的照顧。 圖／Shutterstock

在王先生察覺到原本的紙尿褲吸收力可能不夠強後，為了改善照護品質，王先生因而為父親換了夜間專用、高吸收、高防漏的紙尿褲。隨著長輩外漏情況明顯好轉，王先生晚上也能好好休息，不用頻繁起來幫父親更換紙尿褲，可以和父親一起一覺到天亮，讓自己有良好的休息及更好的睡眠品質，才可以陪伴父親走更長遠的路。

紙尿褲選擇因人而異，長時間包覆更需慎選材質

市面上尿褲種類有很多，在為長輩挑選產品時，可依照被照護者的行動力先做初步的區分，再根據排泄量來挑選合適的產品，儘管尿褲看起來大同小異，但品質和細節卻差很多，選擇真正適合長輩的產品，不僅能提升使用舒適度，長輩和照顧者也能擁用更好的生活品質。

對於能自行走動、使用輔具或協助下能站立/走動的長輩，建議穿著較容易自行穿脫的褲型紙尿褲，例如：日間使用「包大人活力隱形褲」，可吸收2次尿量，或是「防漏安心復健褲」，可吸收 4次尿量；夜間則使用可吸收高達5次尿量的高效防漏晚安褲。 圖／包大人提供

而行動力較低、長期臥床、需要有人協助才能坐起的長輩，建議穿黏貼型紙尿褲，較利於照護者幫助被照護者替換。建議日間使用「包大人全功能防護紙尿褲」(4次尿量) / 棉柔透氣紙尿褲(4-5次尿量)，夜晚使用「包大人棉柔透氣紙尿褲」(4-5次尿量)，給長輩更溫柔全面的呵護。

針對行動力較高、平時生活需長時間穿紙尿褲，或是久坐輪椅、中度失禁、尿量較大的長輩，長時間包覆更需慎選材質，注意紙尿褲的吸收量和透氣性，選擇「包大人高效防漏晚安褲」，能吸收4-5次尿量，尿量大也好放心！平時也要多鼓勵被照護者自行穿脫紙尿褲，提高長輩生活自主權、增加社交意願，維持行動和心理的活躍，讓照顧者和被照顧者都能享有更好的生活品質！

「包大人高效防漏晚安褲」上市短短三個月，獲得千人瘋狂搶先體驗。 圖／李清宇攝影

「高效防漏晚安褲」乾爽急速吸，長時間防漏

「包大人」品牌代言人侯怡君照顧媽媽多年，曾經嘗試過非常多款不同品牌的紙尿褲，都有側漏、弄濕床單的情況，在改用「包大人高效防漏晚安褲」後，情況明顯改善，讓晚上睡覺很愛翻身的媽媽，可以「金舒適」，安心一覺到天亮。

「包大人高效防漏晚安褲」有高達5次的超高吸收量，搭配超導瞬吸網孔，能快速吸收高效鎖水/不回滲，還有加高4公分防側漏立體隔邊、臀部加寬18公分防後漏設計，提供絕佳的包覆性與長時間防漏效果，讓長輩可以自在翻身、夜晚睡覺可以很安心。

同時，「包大人高效防漏晚安褲」材質親膚舒適，呵護熟齡肌，整件360度透氣不悶熱，且通風乾爽、減少濕黏感。乾爽急速吸、夜晚不怕漏，材質夠輕柔夠舒服，長輩才穿得住！

品牌代言人侯怡君分享自身照顧媽媽的經驗。 圖／包大人提供

侯怡君提醒照顧者：「孝順父母不是幫他完成所有的動作，那是害了他，長輩還能動，就一定要讓他動，包括：穿褲子、穿尿褲，雖然很吃力，但是過程中有運動到，不只功能沒有喪失，完成後長輩還會很有成就感！」

包大人「高效防漏晚安褲」如內褲般容易穿脫，不同身型有各自適合的尺寸可供選擇，長輩接受度高。侯怡君認為堅持讓媽媽自行穿脫紙尿褲，有助媽媽維持行動力，現在只要一有空，她就會陪媽媽去爬山、散步，有「包大人」24小時的照護，媽媽可以安心出門，盡情享受生活。

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