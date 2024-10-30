康芮還在增強長胖 粉專：賀伯之後暴風半徑最大侵台颱
康芮颱風今天上午8時升格強烈颱風，中央氣象署持續發布強颱康芮的海上陸上颱風警報，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑120公里。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，上午11時氣象署已正式將強度提升至53m/s，暴風半徑也來到320公里，正式成為自1996年賀伯颱風以來，暴風半徑最大的登陸颱風。
「觀氣象看天氣」表示，連距離還有500公里的蘭嶼測站，稍早也觀測到12級平均風、15級強陣風，「可以見得此颱風威力真的不容小覷」，預計未來18小時仍有發展機會，持續留意颱風最新動態，也務必最好防颱準備。
氣象署說，今天各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有3至5米以上浪高，尤其東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，避免前往海邊活動。
颱風外圍環流影響，氣象署發布陸上強風特報，今天起蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風；明晨起風力逐漸增強，蘭嶼、綠島、澎湖將有12級或以上強陣風，恆春半島及馬祖有10級以上強陣風。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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