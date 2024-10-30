年輕族群非病毒性肝炎多 台大醫：不篩檢恐成防癌漏洞

肝癌連續40年高居台灣癌症死亡人數前2名，在篩檢治療政策推展下，B肝、C肝患者逐漸減少，但台大醫院胃肝膽科臨床教授蘇東弘分析，近5年台灣肝癌患者中，致病原因「非B非C」，而是酒精性、代謝性肝炎者愈來愈多，但非病毒性肝炎並無篩檢政策，「可能成為肝癌防治重大漏洞。」

台灣肝病醫療策進會會長、台大醫院副院長高嘉宏說，台灣每年新增1萬1千位新發肝癌患者，死亡人數則高達7千位，威脅國人健康，在篩檢治療政策推行下，病毒性肝炎已不是問題，肝癌防治的下一步，必須重視非病毒性肝病，尤其肥胖造成的脂肪肝，呼籲民眾作息正常、營養均衡，保持旺盛體力，是保肝、愛肝的三大準則。

蘇東弘表示，肝癌多發生於慢性肝病患者，其中6成為B型肝炎患者，3成為C型肝炎患者，1成為酒精性肝病、代謝性脂肪肝患者，且比率正在上升；非病毒性肝炎肝癌風險比病毒性肝炎低，但非病毒性肝炎又發生肝纖維化的患者，也應視為高風險者。

「疫苗、篩檢及治療政策，30歲以下民眾幾乎沒有B肝，C肝比率亦降低，脂肪肝成為年輕族群肝癌主要風險。」蘇東弘說，根據台大醫院資料庫，院內酒精性脂肪肝患者有年輕化趨勢，且女性患者比率較過去上升；另，健檢數據指出，台灣民眾約3至4成有代謝性異常脂肪肝，但多數民眾沒有病識感，臨床上可透過「FIB-4」指標判斷代謝性肝炎風險，作法是年齡、肝指數、血小板數據套入公式計算。

蘇東弘表示，若要針對高風險的酒精性、代謝性脂肪肝患者進行篩檢，建議採取「腫瘤指標加腹部超音波」的篩檢模式，先以超音波確認患者罹患代謝性脂肪肝後，再以前述FIB-4指標確認肝纖維化、肝炎風險，高風險者再抽血檢測腫瘤標記「甲型胎兒蛋白（AFP）」，即可確認患者是否罹患肝癌。