年輕族群非病毒性肝炎多 台大醫：不篩檢恐成防癌漏洞
肝癌連續40年高居台灣癌症死亡人數前2名，在篩檢治療政策推展下，B肝、C肝患者逐漸減少，但台大醫院胃肝膽科臨床教授蘇東弘分析，近5年台灣肝癌患者中，致病原因「非B非C」，而是酒精性、代謝性肝炎者愈來愈多，但非病毒性肝炎並無篩檢政策，「可能成為肝癌防治重大漏洞。」
台灣肝病醫療策進會會長、台大醫院副院長高嘉宏說，台灣每年新增1萬1千位新發肝癌患者，死亡人數則高達7千位，威脅國人健康，在篩檢治療政策推行下，病毒性肝炎已不是問題，肝癌防治的下一步，必須重視非病毒性肝病，尤其肥胖造成的脂肪肝，呼籲民眾作息正常、營養均衡，保持旺盛體力，是保肝、愛肝的三大準則。
蘇東弘表示，肝癌多發生於慢性肝病患者，其中6成為B型肝炎患者，3成為C型肝炎患者，1成為酒精性肝病、代謝性脂肪肝患者，且比率正在上升；非病毒性肝炎肝癌風險比病毒性肝炎低，但非病毒性肝炎又發生肝纖維化的患者，也應視為高風險者。
「疫苗、篩檢及治療政策，30歲以下民眾幾乎沒有B肝，C肝比率亦降低，脂肪肝成為年輕族群肝癌主要風險。」蘇東弘說，根據台大醫院資料庫，院內酒精性脂肪肝患者有年輕化趨勢，且女性患者比率較過去上升；另，健檢數據指出，台灣民眾約3至4成有代謝性異常脂肪肝，但多數民眾沒有病識感，臨床上可透過「FIB-4」指標判斷代謝性肝炎風險，作法是年齡、肝指數、血小板數據套入公式計算。
蘇東弘表示，若要針對高風險的酒精性、代謝性脂肪肝患者進行篩檢，建議採取「腫瘤指標加腹部超音波」的篩檢模式，先以超音波確認患者罹患代謝性脂肪肝後，再以前述FIB-4指標確認肝纖維化、肝炎風險，高風險者再抽血檢測腫瘤標記「甲型胎兒蛋白（AFP）」，即可確認患者是否罹患肝癌。
台大醫院腫瘤醫學部主治醫師劉宗灝說，約3成肝癌患者確診時已是晚期，難以藉由手術切除腫瘤，臨床上建議採取標靶治療、免疫治療等全身性療法；近年肝癌治療方式進展，免疫治療合併抗血管新生療法是治療趨勢之一，藉雙重藥物機轉，可望縮小腫瘤、延長患者存活時間，此治療方式已納入健保給付，符合條件患者可申請使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言