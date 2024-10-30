防類鼻疽、流感口罩快戴起來 但過期口罩1原因最好別用

衛福部疾管署預估，今年流感疫情可能提早至11月中旬來襲，面對秋冬呼吸道疾病流行期，加上颱風相繼侵台，類鼻疽疫情愈來愈嚴重，疾管署呼籲，脆弱族群不僅要盡可能待在家中，也建議隨時佩戴口罩；不過，國人於疫情期間囤積大量醫用口罩，如超過有效期限保護效果將降低，應避免使用，另，口罩屬於醫材不得私自在網路販售，否則最重可罰100萬元。

台北市立聯合醫院中興院區副院長吳岱穎指出，秋冬是呼吸道疾病流行期，長者、嬰幼兒、孕婦、免疫功能較差者，以及糖尿病、氣喘、心血管疾病、肺臟疾患、肝臟疾患、腎臟病等慢性病患，或是BMI大於等於30，以及其他潛在疾病和呼吸道疾病的患者，屬於高危險族群，應特別留意。

吳岱穎說，呼吸道疾病都是以飛沫傳染為主，常見症狀如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦等，或需要注意的危險徵兆，季節性流感、新冠病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、黴漿菌、肺炎鏈球菌感染等，都是常見的類型。

戴口罩的時機，包含出入醫院時、有發燒或呼吸道症狀時，或本身免疫力較差者，吳岱穎指出，醫用口罩如有破損或髒汙即應更換，拋棄式產品勿重複使用，使用前要將手洗淨再取用口罩，並檢查有無破損或汙染、耳帶是否牢固等；佩戴時防水層朝外，將耳帶掛上耳朵，拉開口罩、遮住口鼻；戴上後輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊貼；最後檢查口罩是否完整覆蓋口鼻，且內外上下皆密合，可呼氣確認。

佩戴口罩是預防飛沫傳播的重要方式，食藥署醫療器材及化粧品組科長張敬崴說，常見的一般醫用口罩大多有三層結構，最外層有防撥水效果，可阻擋飛沫及異物，中間的過濾層可過濾細菌，裡面的親膚層則可少量吸收濕氣及水分，使佩戴較為舒適；至於能過濾95%以上微小粒狀物的「N95口罩」，正確佩戴的話密合度非常高，也因此呼吸阻力很大且悶熱不適，難以長時間佩戴且有缺氧風險，不建議一般民眾日常使用。