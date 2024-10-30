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影／衛福部擴大HPV防癌政策 國中男明年免費打疫苗

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
針對國健署預計明年將國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟上午在立法院舉行「守護學童健康 HPV公費疫苗」記者會，向參與協助推動政策的朝野立委與國健署表達感謝之意。記者杜建重／攝影
針對國健署預計明年將國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟上午在立法院舉行「守護學童健康 HPV公費疫苗」記者會，向參與協助推動政策的朝野立委與國健署表達感謝之意。記者杜建重／攝影

針對國健署預計明年將國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟今天上午在立法院舉行「守護學童健康 HPV公費疫苗」記者會，一同向過去參與協助推動HPV疫苗政策的朝野立委與國健署表達感謝之意。

家長會代表感謝立委對下一代健康平權的重視，也感謝政府願意傾聽民意推動這項造福國民的政策，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟對於台灣能夠成為「亞太先進國家第一個男女共同施打HPV公費疫苗」感到驕傲，有助加速達成國家級防癌的目標，同時也相信這項公衛政策對於實質降低未來幾十年的癌症發生率，將有重大影響。

蔡麗娟副執行長表示，台癌從2007年開始即推動子宮頸癌「HPV疫苗+抹片」雙重防護之概念,，政府也於 2018 年進行國中女生的HPV疫苗公費施打。然而，現在新型HPV疫苗可預防男性感染 HPV 相關癌症與疾病，但仍有多數人誤解將 HPV與「子宮頸癌」劃上等號，事實上HPV病毒男女生都會感染也會導致不同癌症發生，男性清除病毒的能力比女生弱，且男性無常規檢查不易發現。

基金會去年4月針對千名家長進行「國人最新HPV認知調查」，發現學童家長對於兒子女兒感染HPV的風險與嚴重性，認知落差將近7倍。期待明年9月前能有足夠的衛教，讓學生及家長更加了解 HPV疫苗預防哪些可能的癌病風險，以提升接種率，讓公費政策確實執行。

全國家長會長聯盟理事長張哲維（左起）、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台北市家長協會理事長周季平上午共同召開「守護學童健康 HPV公費疫苗」感謝記者會。杜建重／攝影
全國家長會長聯盟理事長張哲維（左起）、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台北市家長協會理事長周季平上午共同召開「守護學童健康 HPV公費疫苗」感謝記者會。杜建重／攝影
針對國健署明年將把國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟上午共同舉行記者會表達感謝之意。記者杜建重／攝影
針對國健署明年將把國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟上午共同舉行記者會表達感謝之意。記者杜建重／攝影

HPV 疫苗 癌症

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