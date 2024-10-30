影／衛福部擴大HPV防癌政策 國中男明年免費打疫苗

針對國健署預計明年將國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟今天上午在立法院舉行「守護學童健康 HPV公費疫苗」記者會，一同向過去參與協助推動HPV疫苗政策的朝野立委與國健署表達感謝之意。

家長會代表感謝立委對下一代健康平權的重視，也感謝政府願意傾聽民意推動這項造福國民的政策，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟對於台灣能夠成為「亞太先進國家第一個男女共同施打HPV公費疫苗」感到驕傲，有助加速達成國家級防癌的目標，同時也相信這項公衛政策對於實質降低未來幾十年的癌症發生率，將有重大影響。

蔡麗娟副執行長表示，台癌從2007年開始即推動子宮頸癌「HPV疫苗+抹片」雙重防護之概念,，政府也於 2018 年進行國中女生的HPV疫苗公費施打。然而，現在新型HPV疫苗可預防男性感染 HPV 相關癌症與疾病，但仍有多數人誤解將 HPV與「子宮頸癌」劃上等號，事實上HPV病毒男女生都會感染也會導致不同癌症發生，男性清除病毒的能力比女生弱，且男性無常規檢查不易發現。