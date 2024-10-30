「聚合．開放：2024南島文化學術論壇」在臺東

臺東縣政府近年推動南島文化政策，文化處聯合國立臺東大學與國立臺灣史前文化博物館，舉辦「聚合．開放：2024南島文化學術論壇」，讓富有世界南島語族交流經驗的在地原住民族族人，以及長期投入南島語族文化研究的學者齊聚一堂，藉由文化與學術產生對話，為縣府未來的南島政策如何與世界南島接軌提供施政建議。

文化處長李吉崇表示，此次論壇舉辧希望臺東南島議題不只是停留在研究學者專家的論述之間，所以廣邀學子、教師、公務人員或是在地居民共同參與，藉由文字、影像、數位媒體及社群等多元方式宣傳與推動，讓這次舉辧的南島文化學術論壇可以更「接地氣」，進入大眾視野，將南島議題效應擴散出去。

論壇承辦單位國立臺東大學南島文化中心主任林靖修表示，海洋是南島語族的道路，而臺東無論向東或南下，都擁有地利之便。因此論壇圍繞著「臺東作為臺灣面向世界南島語族的門戶」的概念開展，規劃2場專題演講、4場主題論壇及2場綜合座談，邀請長期投入南島文化研究的學者專家，以及關心臺東與世界南島的在地族人，聚合過去在原住民族與南島文化領域累積的成果，以開放的視野探討臺東與世界南島的連結。

林靖修指出，期待透過此次論壇，能夠營造意見交流平臺，藉由專題演講與主題論壇，盤整歷年來臺東與世界南島建立連結的努力成果，並促成產官學民的對話，共同建構臺東與世界南島社群間的未來可能性，讓大眾在面向世界的同時也心繫在地，一同擁抱世界，深耕在地。活動洽詢專線：(089)333715

圖／臺東縣政府文化處