【重磅快評】高鐵建設不能全部都是政治考量

高鐵2007年通車，最南站是左營，屏東一直沒有高鐵服務，但高鐵南延屏東〈左營案〉的話題三不五時被提出，政府可總是可做決策的時間不做，可行方案不選，讓南延案一直掛在那裡；好不容易完成南延案的可行性評估，全案進入環評，眼看著有希望定案開工，最近卻傳出捨左營案改推進高雄的高雄案說法。屏東人火了，要中央給個說法。

高鐵雖是重要的交通動脈建設，但定線、延伸卻難逃政治考慮，甚至政治因素比重更超過專業，左營案南延如此，倡議中的環島高鐵也如此，一些聲量勝出的選線倡議背後都有不好說的政治角力。高鐵在李登輝任總統時定案，其後經陳水扁、蔡英文主政，如今交到賴清德發聲；地方上陳菊長時間主政高雄，藍營韓國瑜短時間過水，如今又交綠營陳其邁發聲，這都在在影響高鐵動向。

不甩交通專業的政治定案早在李登輝主導高鐵議約時即存在。高鐵設計、選線、測量階段一直是北起南港，南抵左營八個站；包括站址、鋪軌、時程都鉅細靡遺。但簽約當天合約雙方都傻眼了，除了一直說的南北八站，竟然憑空冒出苗栗、彰化兩個空白站，沒有任何設計、測量資訊；主導合約部門態度強硬，要就這樣簽，不要，就換人。

高鐵南延的左營案也如此，好不容易各方妥協，看樣子定案走完程序後即可開工，但此刻突然高雄案聲量竄高，但直到此刻高鐵怎麼進高雄？選線尚有不同說法。環島高鐵亦復如此，政客拋倡議不是著眼交通，而是組合地方勢力換選票。環島，怎麼環？狹長的台灣尾地形，哪有高鐵可以建轉彎的曲率半徑腹地？衝著《環島》的豪邁說詞，拋出說詞先拋先贏。

環島高鐵確實聲勢很大，但可行嗎？北端南港東延到宜蘭或許問題不大，但0403花蓮大地震後迄今每天都有餘震，不要說高鐵建東幹線連接花蓮至台東，現況是花東既有的陸路交通幾乎全數無以維繫。

交通建設當然以乘客疏運為最大考慮，屏東鄉親的話別只當抱怨。政府官員不把民眾心聲當回事，遲早會被民眾拋棄。