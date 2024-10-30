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建築師林貴榮寫雙城觀察 盼台灣市容「減法」變美

中央社／ 台北30日電

留法資深建築師林貴榮近期推出新書「城市的顏值」，書寫他對巴黎、台北雙城的觀察隨筆，點出台灣市容問題，常圖方便卻失了顏值，期待在市民美學共識下，一起做「減法」變美。

曾於法國求學及執業的林貴榮，返台工作並推動建築教育幾十年以來，對於建築如何構築城市面貌的思考和觀察，透過在不同的城市實地遊走，感受各地文化與建築的互動，擷取他方之長或為借鏡，進而思考屬於台灣在地的建築特質。

書中除了有留學法國時衝擊的裸體羽毛迎新，用以祝福新生多才多藝未來，也寫進曾作客國父紀念館設計者、已故國寶級建築大師王大閎他家暢聊法國甜點、文學的珍貴往事。

林貴榮接受中央社記者專訪時提到，他認為一個城市的生命力與顏值，不來自其經濟規模或新與舊，而是來自其整體和諧的力量，文化實力則源於人與空間的結合。好比「城市顏色」就是一種無聲又有力的語言，最能直接表徵城市本身特質，愛丁堡的紅磚砌出英倫優雅，摩洛哥藍色小鎮舍夫沙萬有藍白的跳色韻律美。

●台灣城市容貌雜亂 林貴榮：拆除減法恢復素顏

「當我想著台灣城市是什麼顏色時，各種混淆品味的色彩充斥，毫無專業調和配色概念，宛如濃妝豔抹的大花臉」，林貴榮坦言，雖然許多人常說台灣最美風景是「人」，但關鍵是「我們談的是台灣城市的風貌和空間啊」。

在林貴榮眼裡，台灣就像歌手趙傳的經典歌曲「我很醜，可是我很溫柔」，只是得抽換後詞變成「我很醜，可是我很方便」。民眾常為貪圖一時便利，讓城市景觀失去顏值，像個分散、互相衝突的集合體。好比堵塞騎樓的攤販、凌亂的外推鐵窗或直橫交錯、五花八門的招牌，許多時效已過卻未拆除的選舉旗幟甚至都未拆。

「其實台灣變美不須運用到高科技，藉由市民的美學共識就能達成」，林貴榮進一步解釋，例如騎樓不擺設攤位、禁停機車，把通道與空間還給使用者；街區招牌規格色調統一，再拆除違章鐵窗，就能讓建築師精心設計的建築立面完整呈現。

林貴榮認為雜亂的城市能透過「拆除」和「減法」，逐步恢復素顏與簡約容貌，期待經由主政者的智慧與魄力，找到城市隱藏的秩序，並在尊重歷史傳統文化脈絡下推行，市民美學素養的培育規範更不可忽視。

不過非科班專業的民眾要怎麼看懂建築或優秀城市規劃，林貴榮笑說：「看久就內行，把它當作藝術品欣賞！就像天天看名牌服飾，會逐漸理解它究竟好不好，在一個美的環境生活久就會習慣。」

●「做你自己的主人」 盼台灣建築台灣人建設

另外，林貴榮也提及近年政府機關偏好找國外知名建築師合作，試圖短時間提升台灣能見度，再找本土建築師搭配協助。然而，這卻導致台灣團隊的貢獻價值與創意被忽視，雙方合作過程也不大平等，不僅案子可能虧錢，台灣建築師更像替他們做落地服務，設計費遠低於他們。

法國拿破崙的忠告「做你自己的主人！」是林貴榮在採訪及書中數度提及的名言，他表示：「台灣人自行建設台灣才能培養出國家隊，激發年輕建築師創意，累積國際競爭力」。他認為，台灣也有許多優秀建築師能為國家量身設計符合本土文化的大型建築，盼台灣政府與建築界轉變思維，拿出信心爭取改革。

建築師 顏值

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