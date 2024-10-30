脂肪肝消失了！她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤 醫曝成功原因

餐餐大魚大肉加上沒運動，長期下來會增加指肪肝的風險。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一位30多歲的女病患長期有輕度脂肪肝，但這次回診時卻消失了，一問之下才知道她改變了「早餐吃的食物」，三個月瘦了5公斤。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書分享，有一位長期有輕度脂肪肝的30歲女性病患回診，這次脂肪肝消失了，於是他就好奇問對方，「妳是不是變瘦了？」，對方開心地表示，最近三個月瘦了5公斤，從76降到71公斤。

女病患沒有運動，主要是改變「早餐吃的食物」，早上改吃1-2根地瓜約100-200克加1根香蕉，有時會再多2顆水煮蛋，加上一杯咖啡。她以前會吃麵包，現在都不吃了，晚上則盡量不吃澱粉，於是就瘦下來了。

錢政弘進一步解釋，女病患吃的地瓜是前一天蒸好放在冰箱冰過，隔天再食用，地瓜中的澱粉在冰過之後結構會改變，形成「抗性澱粉」，抗性澱粉身體比較不容易消化吸收，可避免高血糖。同樣地，她選擇初熟的香蕉（沒有黑點的）食用，其抗性澱粉含量較高，也適合減重，反之，香蕉越熟，抗性澱粉會轉換成葡萄糖和果糖，容易造成血糖上升，不利減重。

至於水煮蛋則是很好的蛋白質來源，早餐可以吃水煮蛋，不是真的水煮而是用電鍋蒸，非常快，無油不調味，吃起來沒負擔又營養。

有網友詢問，「經常吃香蕉後會拉肚子，請問哪裡有問題？」，錢政弘表示，生或太熟都有可能拉肚子，香蕉中的果聚糖會隨著成熟而增加，造成部分的人腹瀉和脹氣。