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治療肺氣腫支氣管鏡熱蒸氣肺消融術 新竹台大分院與堃博醫療合作

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院新竹醫院已與堃博醫療（Bronchus Medical）簽署「支氣管鏡熱蒸氣肺消融術亞太區訓練醫院」合作案。希望能為起步較晚的亞太國家就近提供一個完整的訓練環境。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
新竹台大分院新竹醫院已與堃博醫療（Bronchus Medical）簽署「支氣管鏡熱蒸氣肺消融術亞太區訓練醫院」合作案。希望能為起步較晚的亞太國家就近提供一個完整的訓練環境。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

對於控制狀況不理想的嚴重肺氣腫，使用支氣管鏡進行低侵入性的介入治療，在歐美已經行之多年，但亞太區開始使用這些治療卻僅3至4年，新竹台大分院新竹醫院指出，已與堃博醫療（Bronchus Medical）簽署「支氣管鏡熱蒸氣肺消融術亞太區訓練醫院」合作案。希望能為起步較晚的亞太國家就近提供一個完整的訓練環境，使亞太地區嚴重肺氣腫的病人有接受藥物以外的治療機會。

胸腔內科醫師張立禹說明，對於控制狀況不理想的嚴重肺氣腫，使用支氣管鏡進行低侵入性的介入治療，在歐美已經行之多年，開始納入治療準則已有7年的時間。這次設立亞太區訓練醫院的合作計畫，希望能藉由新竹台大分院經驗，提供前來參訪學習的醫療團隊關於哪些病人適合接受治療、術前準備事項、手術技術細節，以及術後照護追蹤的注意事項。

張立禹解釋，嚴重肺氣腫族群的病人在控制效果不理想要考慮熱蒸氣消融術時，其實要考慮的因素很多，如用藥的順從性和正確性、目前的肺功能、氣體交換功能、肺部結構受損的狀況、營養狀況、心血管共病等。

張立禹說，手術中如何選擇治療的肺葉以及如何適當的置入治療導管，及常見的術後併發症、追蹤時須注意的臨床狀況和檢查及心肺復健，都是醫療團隊需要注意。本院除了醫師，尚有個案管理師、呼吸治療師、物理治療師、營養師等具豐富經驗的專業團隊，可以提供相關團隊學習。

新竹台大分院新竹醫院指出，於2021年6月24日成功完成第一例個案後，至2024年10月1日止已完成14例病人，15次熱蒸氣消融術。依目前本院追蹤的資料，病人在術後6到12個月，在運動耐受性和生活品質上能獲得進步。醫院將持續提供慢性阻塞性肺病病友，有更多治療上的選擇，有機會獲得更好的生活品質，也提供台灣及其他亞太區有意願發展支氣管鏡熱蒸氣消融術的醫療團隊，經驗及技術上的分享，以期使更多病人受惠。

團隊 支氣管 新竹

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