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康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

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康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署預期康芮颱風明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸。聯合報系資料照
中央氣象署預期康芮颱風明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸。聯合報系資料照

康芮颱風目前已達中度颱風上限，其七級風平均暴風半徑達300公里，中央氣象署預期它明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸。台東縣政府昨天宣布綠島鄉、蘭嶼鄉今天停止上班、停止上課。

根據中央氣象署最新24小時雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，包括台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區達停止上班上課標準。根據風力預測，今天中午至明天凌晨0時，包括綠島鄉、蘭嶼鄉、恆春半島、澎湖縣、連江縣達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

氣象署說，中度颱風康芮上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約540公里之處，以每小時14公里速度，向西北進行。過去3小時暴風圈略為擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東及恆春半島將構成威脅。

陸上警戒區域：台東、恆春半島應嚴加戒備。海上警戒區域：台灣海峽南部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有3至5米以上浪高，尤其今天東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，避免前往海邊活動。

陸上強風特報，颱風外圍環流影響，今天蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

風力預測，今天中午至明天凌晨0時，包括綠島鄉、蘭嶼鄉、恆春半島、澎湖縣、連江縣達標。圖／取自中央氣象署網站
風力預測，今天中午至明天凌晨0時，包括綠島鄉、蘭嶼鄉、恆春半島、澎湖縣、連江縣達標。圖／取自中央氣象署網站
颱風影響重點時程。圖／中央氣象署提供
颱風影響重點時程。圖／中央氣象署提供
風場變化趨勢。圖／中央氣象署提供
風場變化趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
風力預測，今天中午至明天凌晨0時，包括綠島鄉、蘭嶼鄉、恆春半島、澎湖縣、連江縣達標。圖／取自中央氣象署網站
風力預測，今天中午至明天凌晨0時，包括綠島鄉、蘭嶼鄉、恆春半島、澎湖縣、連江縣達標。圖／取自中央氣象署網站
今天上午8時至明天上午8時雨量預測，包括台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區達停止上班上課標準。圖／取自中央氣象署網站
今天上午8時至明天上午8時雨量預測，包括台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區達停止上班上課標準。圖／取自中央氣象署網站
陸上強風特報。圖／中央氣象署提供
陸上強風特報。圖／中央氣象署提供
未來24小時降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來24小時降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

康芮颱風

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