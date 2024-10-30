康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮颱風目前已達中度颱風上限，其七級風平均暴風半徑達300公里，中央氣象署預期它明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸。台東縣政府昨天宣布綠島鄉、蘭嶼鄉今天停止上班、停止上課。

根據中央氣象署最新24小時雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，包括台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區達停止上班上課標準。根據風力預測，今天中午至明天凌晨0時，包括綠島鄉、蘭嶼鄉、恆春半島、澎湖縣、連江縣達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

氣象署說，中度颱風康芮上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約540公里之處，以每小時14公里速度，向西北進行。過去3小時暴風圈略為擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東及恆春半島將構成威脅。

陸上警戒區域：台東、恆春半島應嚴加戒備。海上警戒區域：台灣海峽南部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有3至5米以上浪高，尤其今天東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，避免前往海邊活動。