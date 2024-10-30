退休力／樂齡族先定錨 顧好自己再顧家人

根據中國信託銀行發布的「2024台灣家庭理財暨世代退休大調查」顯示，5成民眾認為退休後每個月僅有3萬元以下的現金可供生活使用；不過，據主計處2023年最新家戶收支調查資料則顯示，因通膨影響，每個月家戶支出中位數已上調增加1萬至7萬元。

計算醫療照護費 需納10年通膨影響

中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋。本報資料照片

中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋分析，在計算退休後的醫療、照顧費用之時，若將10年通膨影響納入考量，並以衛福部統計65歲以上族群每年平均醫療支出約58,600元為基礎，加上外籍看護費用每月約3萬元，20年累積下來，約需要3,048萬元，比去年試算金額2,808萬元足足增加240萬元。

蔡安棋指出，若要準備足夠退休金，建議先定錨、釐清退休目標中的「必要、需要與想要」，以「必要」退休生活開支來說，建議用定存或還本險打造「穩定、永續金流」；對於所「需要」的育樂或健康保健，建議以平衡型基金、投資型保單或固定收益型工具等提升金流效率。

退休後「想要」實踐的目標，則可以藉由股票型標的積極參與市場。蔡安棋建議，民眾可以參考「100法則」適當地規畫資產配置，100法則是指用100減去一個人的實際年齡作為風險性資產的比重，也提醒隨著年紀增加，應定期檢視、降低風險性資產比重。

確保退休醫療保障 至少準備480萬元

「年紀愈大，選擇愈少，建議醫療保障，要及早檢視。」蔡安棋表示，在退休前，可先透過「實支實付險」轉嫁小額、頻繁醫療支出；接著是「保大不保小」，可投保失能險、癌症險，以避免罹病、失能導致經濟中斷。

退休後，若醫療保障不足，則建議民眾需至少準備約480萬元的醫療照顧費用，以支應不健康餘命下的外籍看護、生活基本開銷，計算方式為每月4萬元，以10年為準備的基礎，甚至可設置醫療專戶，確保以專款專用方式支付往後醫療開銷、照顧需求。

樂齡族常憂慮「不知道財產要先給還是後給好？」「要如何公平分配財富，才能維持家庭和諧？」蔡安棋建議，要先顧好自己，再顧家人。對於老後照顧，要先確保自己的退休金流是否充足、永續，可以藉由「安養信託」，防止他人覬覦、挪用自身財產，確保退休金專款專用於自己的退休生活；若有想照顧的人，則可考慮規畫分年贈與、預立遺囑或「傳承信託」，依照自己的想法，把資產傳給珍愛的人。