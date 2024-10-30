落實公筷母匙 防幽門桿菌復發

胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等疾病，都與幽門桿菌有關，主要是經口傳染，如果用餐沒落實公筷母匙，同桌的人可能因唾液感染。醫師提醒，幽門桿菌不是治療後就一勞永逸，沒注意還是有重複感染的可能。

30多歲陳小姐，有胃癌家族史，多年前曾接受幽門桿菌根除治療，最近一個月常胃痛不舒服，照胃鏡發現有胃炎，幽門桿菌檢查呈陽性，她大為驚訝，覺得已經滅菌了為何還會呈陽性。原來是家族聚餐吃火鍋，沒有落實公筷母匙，造成重複感染，同桌2名親友檢驗後也確認遭感染。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初說，幽門桿菌可能存在人的胃黏膜、唾液、糞便等環境，傳染途徑主要是經口傳染，用餐時如沒有公筷母匙同桌的人容易感染；如廁後沒確實清潔手部，也會有糞便經口傳染的風險，當有親友感染時，建議同桌用餐或同住者一併檢測。

目前已知幽門桿菌是多種胃部疾病的致病因子，胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等胃部疾病，都被證實有相關性，且被感染的時間愈長，之後罹患胃癌的風險愈高。 如有胃癌家族史或親人感染幽門桿菌，應考慮接受幽門桿菌檢測，只要經由檢驗確認感染，健保會給付相關藥物，但要留意滅菌成功後，仍有再次感染或復發的可能。

檢測幽門桿菌的方法，有呼氣試驗、糞便抗原、胃鏡切片，會依個人情況建議檢查方式。康本初提醒，感染幽門桿菌不一定會有明顯症狀，經常要等到出現胃炎、胃潰瘍等疾病不適時才發現；治療方面，主要是使用制酸劑加抗生素等藥物進行滅菌，所需時間視個人症狀約7至14天。