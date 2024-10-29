健康你我他／學當調解委員 重回社會「活過來」

我53歲退休，自覺體力尚可、頭腦清晰，可以做點利人利己的事，除了在家陪伴老母親讓她安享晚年外，也自告奮勇到住家附近的育幼院教鋼琴，希望在院童的心田播下小小的音樂種子。

之後，教育部為了豐富高齡長輩的生活，在各地辦理樂齡學習中心，我因教育背景關係，接受樂齡教育師資培訓，因此投入樂齡教育，與一群大哥大姊切磋琢磨，教學相長快樂充實無比。兩年後，88歲的母親髖關節骨折手術成為輪椅族，我從此擔任照護的角色，無從實習馬上成為照服員，與外籍看護一起照顧，希望母親的最後一哩路能安心度過。

母親93歲仙逝後，約一年時間情緒仍沉浸在不捨中，剛好所屬鄉公所調解委員會缺一位委員，徵詢我是否去試一試，思索5年來幾乎與社會脫節，該讓自己「活過來」，於是加入社會服務的行列。

委員會中我是名副其實的「高年級實習生」，憑著一股好學與熱情，調解前一定上網查閱相關的法律知識，參加研習與閱讀書籍，調解案當日提前1小時到，將文案詳細閱讀，尤其是申請「車禍調解」的初判表與交通圖，看不懂的就虛心向前輩請教，調解時靜聽前輩的溝通技巧，回家後將案例與調解結果在電腦上作紀錄，就這樣不斷學習與練習，一年半的時間，自覺有進步不再那麼害怕了。