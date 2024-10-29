快訊

蘋果新品第2彈！M4版Mac mini「縮小」亮相不到1公斤、價格最貴漲7000

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／學當調解委員 重回社會「活過來」

聯合報／ 文／藍梅花（桃園市）
自己5年來幾乎與社會脫節，思索該「活過來」，於是加入社會服務的行列。圖／藍梅花提供
自己5年來幾乎與社會脫節，思索該「活過來」，於是加入社會服務的行列。圖／藍梅花提供

我53歲退休，自覺體力尚可、頭腦清晰，可以做點利人利己的事，除了在家陪伴老母親讓她安享晚年外，也自告奮勇到住家附近的育幼院教鋼琴，希望在院童的心田播下小小的音樂種子。

之後，教育部為了豐富高齡長輩的生活，在各地辦理樂齡學習中心，我因教育背景關係，接受樂齡教育師資培訓，因此投入樂齡教育，與一群大哥大姊切磋琢磨，教學相長快樂充實無比。兩年後，88歲的母親髖關節骨折手術成為輪椅族，我從此擔任照護的角色，無從實習馬上成為照服員，與外籍看護一起照顧，希望母親的最後一哩路能安心度過。

母親93歲仙逝後，約一年時間情緒仍沉浸在不捨中，剛好所屬鄉公所調解委員會缺一位委員，徵詢我是否去試一試，思索5年來幾乎與社會脫節，該讓自己「活過來」，於是加入社會服務的行列。

委員會中我是名副其實的「高年級實習生」，憑著一股好學與熱情，調解前一定上網查閱相關的法律知識，參加研習與閱讀書籍，調解案當日提前1小時到，將文案詳細閱讀，尤其是申請「車禍調解」的初判表與交通圖，看不懂的就虛心向前輩請教，調解時靜聽前輩的溝通技巧，回家後將案例與調解結果在電腦上作紀錄，就這樣不斷學習與練習，一年半的時間，自覺有進步不再那麼害怕了。

實習 母親 溝通技巧

延伸閱讀

汐止調解會女力 江麗玉服務20年當溫和和事佬

原來101歲人瑞愛這一味 盧秀燕笑稱找到知音…同屬這一黨的

北海小英雄USR計畫開幕 偏鄉法律扶助正式啟動

一年破千件 汐止公所調解委員加強法務新知

相關新聞

雲端發票抽獎遭疑 財政部：繼續查證有結果再對外說明

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，被爆料3期抽獎中獎人有重複，今晚間財政部透過新聞稿說明。有關民眾關注中獎名...

11月徵文主題：如何照護老寶貝

只信命理、民俗療法，不聽醫師建議，拒看西醫。肢體失能，卻不聘外籍看護，不讓長照的照服員進入家中，只依賴妻小照護。許多民眾...

落實公筷母匙 防幽門桿菌復發

胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等疾病，都與幽門桿菌有關，主要是經口傳染，如果用餐沒落實公筷母匙，同桌的人可能因唾液感染...

退休力／樂齡族先定錨 顧好自己再顧家人

根據中國信託銀行發布的「2024台灣家庭理財暨世代退休大調查」顯示，5成民眾認為退休後每個月僅有3萬元以下的現金可供生活...

健康你我他／學當調解委員 重回社會「活過來」

我53歲退休，自覺體力尚可、頭腦清晰，可以做點利人利己的事，除了在家陪伴老母親讓她安享晚年外，也自告奮勇到住家附近的育幼...

蘋果新品第2彈！M4版Mac mini縮小不到1公斤 價格最貴漲7000看6亮點

蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak的「本周都會有驚喜」第2彈就是在今日（10月29日）突襲推出M4版Mac mini，如同傳聞所述，整體外型變得相當迷你，如Apple TV，定價為1萬9900元起，分成M4版Mac mini和M4 Pro Mac mini，聯合新聞網《科技玩家》製懶人包整理M4版Mac mini六大看點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。