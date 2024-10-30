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觀光署拚國旅 學者、業者不看好

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

為提升國旅市場，交通部觀光署下個月起與各縣市政府推出為期一年的「台灣觀光一百亮點」活動，看來聲勢浩大，但學者、業者均持保留態度，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨直言，台灣不缺活動，也不缺亮點，重點應該是提升品質，讓消費者感動跟重遊。

交通部統計，今年截至八月底，來台觀光客僅四九六點九萬人次，而出境人次卻達一一三八點八萬人次，觀光逆差達二點二九倍。觀光署副署長林信任表示，截至目前國際旅客來台累積六二○萬人次，有信心年底達到七五○萬人次。

十一月起，中央與地方攜手推動「台灣觀光一百亮點」，結合各景點、主題活動及旅遊優惠，十一月從花蓮跟台中開跑、十二月為嘉義跟台北。林信任表示，希望「台灣觀光一百亮點」可創造八千億元以上產值。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，產業界當然歡迎觀光署推出亮點活動，但實質效益則有待觀察，希望多跟業者溝通，帶來導客的實質效益。劉喜臨認為，缺乏長期性規畫或沒有論述基礎，即便有一百個亮點也無法吸引民眾，應將重點放在如何提升活動跟亮點的品質。

交通部 花蓮 觀光署

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