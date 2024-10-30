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乳癌患者優先 醫療性凍卵補助明年元旦上路

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
北市聯醫仁愛院區副院長詹景全說，調查發現，知道「社會性凍卵補助」的民眾僅19.9%；知道「醫療性凍卵補助」者也僅17.3%，顯示台灣在凍卵補助相關推動與宣傳上仍有成長空間。記者沈能元／攝影
北市聯醫仁愛院區副院長詹景全說，調查發現，知道「社會性凍卵補助」的民眾僅19.9%；知道「醫療性凍卵補助」者也僅17.3%，顯示台灣在凍卵補助相關推動與宣傳上仍有成長空間。記者沈能元／攝影

衛福部一一○年癌症登記報告顯示，全國「育齡癌友」近一點二萬人，女性占六成，在接受化療及放療後恐失去生育能力。為此，衛福部擬推「醫療性凍卵補助」，優先補助乳癌患者，將於近日預告，明年元旦上路。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，乳癌位居女性癌症排名首位，好發年齡逐年下降，為考量年輕癌症患者生育需求，因此將醫療性凍卵納入補助項目。至於補助金額及實行內容，最近將召開專家會議，確認最後版本，力拚明年初順利上路。

台北市、新北市等縣市於今年陸續推出女性癌友醫療性凍卵補助，台北市於三月起試辦，針對四十歲以下罹癌女性，每人補助三點二萬元，名額只有廿個，不過上路迄今僅一人申請，實施成效不如預期。

台北市立聯醫仁愛院區副院長詹景全表示，該個案為廿五歲罹患胸腺惡性腫瘤的女性，先於北市某家醫學中心接受切除手術，胸口留下長長的疤痕，因有保存生育的想法，因此，在化療前至仁愛院區接受「醫療性凍卵」。

為何醫療性凍卵人數少於預期？詹景全分析，年輕女性於得知罹癌時，急著想接受治療，沒想到生育問題。再者，不少醫師認為，眼前癌友連命都快沒有了，保留生育機會已不重要，

此外，癌友接受治療的醫院不見得設置凍卵設備，因此並未提供凍卵資訊，讓病人選擇，詹景全說，「若是如此就滿可惜的」，因治療癌症與凍卵可在不同的醫院進行，醫療進步可兼顧癌症治療及生育。

凍卵費用也是可能原因之一，以北市聯醫為例，凍卵療程費用為六萬至十萬元，一年管理費四九○○元，但僅補助凍卵療程二萬元、四年管理費一點二萬元，其餘差額由癌友負擔。詹景全表示，若四年後不再凍卵，院方就會銷毀卵子，如想繼續凍卵，則需負擔後續管理費。

台灣凍卵協會最新調查發現，近七成民眾不了解凍卵，九成民眾不知什麼是「醫療性凍卵」，台北婦產科生殖中心院長胡玉銘表示，高達六成癌症高風險族群知道癌症治療會影響生育，但不到一成考慮或準備醫療性凍卵，呼籲女性應及早準備。

凍卵 癌症治療

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